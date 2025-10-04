Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda ranking WTA po szokującym półfinale w Pekinie
Szokującym łomotem zakończył się półfinał turnieju WTA 1000 w Pekinie między Coco Gauff a Amandą Anisimową. Pogromczyni Igi Świątek z US Open zdemolowała trzecią rakietę świata 6:1, 6:2 i uniemożliwiła jej tym samym obronę tytułu w stolicy Chin. Gauff straci zatem kilkaset punktów w rankingu WTA, przez co zwiększy się jej strata do Igi Świątek. Co więcej, jeśli Anisimowa wygra całość, to czołowa trójka na koniec roku wcale nie musi pozostać taka, jak obecnie.
Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff
Screen z REUTERS

O tym co w Pekinie wyprawia Amanda Anisimowa mówi się potocznie "forma mutant". Amerykanka w drodze do półfinału potrafiła zarówno wygrać dominująco, jak i zwyciężyć w trzysetowych starciach z Karoliną Muchovą oraz Jasmine Paolini. Jednak to, co zrobiła w półfinale z Gauff, to już jest wyższa szkoła jazdy. Demolka absolutna. 6:1 w pierwszym secie, 6:2 w drugim. Gdyby nie delikatna dekoncentracja w końcówkach, ten mecz mógł spokojnie zakończyć się wynikiem 6:0, 6:0.

Zobacz wideo Lech Poznań wykupi Luisa Palmę? Szymczak: "Kolejorz sobie po cichu kombinuje"

Gauff przegrała i musi się oglądać za siebie

Gauff dawno nie była tak bezradna na korcie, a zwłaszcza twardym. Rok temu to ona okryła się chwałą w stolicy Chin, rozbijając w finale Karolinę Muchovą 6:1, 6:3. Teraz to ona opuściła kort okrutnie pobita. Pobita, a także uboższa o wcale niemałą liczbę punktów do rankingu WTA. W dodatku przegrała z rywalką, która za jakiś czas może zacząć w nim dyszeć jej w kark. 

Świątek coraz dalej, Anisimowa już powoli szykuje się do szturmu na Top 3

Porażka w półfinale kosztuje Gauff aż 610 punktów. Sprawia to, że ma ich obecnie na koncie 7263. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału, ale ona nie miała w Pekinie niczego do obrony, więc i tak zarobiła 120 oczek. Wszystko to sprawia, że Polkę oraz Amerykankę dzieli obecnie 1290 punktów. Jak wyżej wspomnieliśmy, Coco musi coraz mocniej patrzeć się za siebie. Anisimowa wchodząc do finału, zyskała już 530 punktów. Obecnie traci do Gauff 1624 punkty, ale jeśli triumfuje w finale, strata ta zmniejszy się do 1274 punktów. 

Czy to zatem możliwe, że na koniec sezonu Top 3 utworzą Sabalenka, Świątek i Anisimowa, a nie Sabalenka, Świątek i Gauff? Owszem. Przed nami turniej WTA 1000 w Wuhan, gdzie Gauff rok temu była w półfinale, a Anisimowa odpadła w II rundzie. W dodatku nadchodzi też listopadowe WTA Finals w Rijadzie. Tam do zgarnięcia będzie nawet 1500 punktów (wygrana we wszystkich meczach). Przed Amandą trudne zadanie, ale przy jej obecnej formie nie należy twierdzić, że jest ono niemożliwe. 

Ranking WTA Live po meczu Gauff - Anisimowa: 

  • 1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt
  • 2. Iga Świątek - 8553 pkt
  • 3. Coco Gauff - 7263 pkt
  • 4. Amanda Anisimova - 5639 pkt
  • 5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt
  • 7. Jessica Pegula - 4653 pkt
  • 6. Madison Keys - 4459 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 4156 pkt
  • 9. Jelena Rybakina - 3833 pkt
  • 10. Qinwen Zheng - 3678 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich