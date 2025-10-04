Iga Świątek poznała drabinkę w Wuhan! Rewanż za rewanżem

Za Igą Świątek niezbyt udana przygoda z turniejem WTA 1000 w Pekinie. Polka uległa tam w 1/8 finału Emmie Navarro. To jednak nie koniec jej chińskich wojaży, z tym że teraz rywalizacja przeniesie się 1200 kilometrów na południe od stolicy Chin do miasta Wuhan. Nasza reprezentantka jeszcze nigdy nie brała udziału w tym turnieju. Trzy razy z kolei zwyciężyła w nim powracająca po pekińskiej nieobecności Aryna Sabalenka. Świątek ponownie ma zatem wiele do zdobycia, jako że nie broni ani jednego punktu, zaś Białorusinka aż tysiąca.
W sobotni poranek 4 października (czasu polskiego) poznaliśmy drabinkę turnieju w Wuhan, a co za tym idzie także drogę, jaką Polka będzie musiała przebyć, jeśli chce zwyciężyć w całych zawodach. Jako rozstawiona z nr 2 w I rundzie ma wolny los. Za to w drugiej może ją czekać ekspresowy rewanż. Rewanż z Camilą Osorio. Świątek pokonała Kolumbijkę kilka dni temu w Pekinie. Pierwszego seta wygrała 6:0, a potem rywalka zrezygnowała z uwagi na uraz. Jeśli Osorio będzie zdrowa i pokona w I rundzie Czeszkę Marie Bouzkovą, dostanie szansę na zemstę.
Jeśli wyniki Świątek oraz innych meczów ułożą się dobrze, to możliwe, że i Polka będzie się mogła odegrać w Wuhan. O ile w III rundzie nie ma na kim, bo tam wśród potencjalnych rywalek są Belinda Bencić, Donna Vekić, Elise Mertens i kwalifikantka, o tyle w ćwierćfinale Iga może zagrać m.in. z Clarą Tauson. Dunka wygrała ich ostatni mecz w 1/8 finału w Montrealu w sierpniu tego roku. Półfinał? Tam mogą być już m.in. Coco Gauff, Mirra Andriejewa lub np. kolejny rewanż, tym razem z Navarro.
Turniej w Wuhan startuje w poniedziałek 6 października. Oprócz Świątek w drabince głównej znajdziemy także Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Ta pierwsza zagra z którąś z zawodniczek z kwalifikacji. Druga z kolei trafiła w I rundzie na Rosjankę Weronikę Kudermietową.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!