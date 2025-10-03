Pastwią się nad Świątek. Naprawdę jej to wypominają. "Po raz kolejny"

Iga Świątek (2. WTA) nie będzie miło wspominać tegorocznego turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Mistrzyni imprezy z 2023 roku odpadła bowiem już w 1/8 finału, przegrywając 4:6, 6:4, 0:6 z Amerykanką Emmą Navarro (17. WTA).

"Daily Express" wylicza. Tyle razy Świątek przegrała 0:6 seta w karierze

Porażka Igi Świątek z Emmą Navarro jest sensacyjna, a wynik trzeciego, decydującego seta wręcz szokujący. To sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych przyzwyczaiła do tego, że często wygrywa sety 6:0. W tym sezonie zrobiła to aż 16 razy.

Tymczasem brytyjski dziennik "Daily Express" nieco pastwi się nad Igą Świątek. Napisał krótki artykuł o tym, że Świątek po raz 11 w swojej karierze przegrała seta 0:6.

"Iga Świątek przegrała 0:6 w Pekinie po raz 11" - to tytuł artykułu. "Po raz jedenasty w swojej karierze Świątek poniosła porażkę, przegrywając trzeciego seta 0:6". Polka została potraktowana „bajglem" trzeci raz w 2025 roku. Świątek rozdała sporo bajgli w swojej młodej, ale niezwykle udanej karierze. Najbardziej pamiętne były te z finału Wimbledonu z Anisimovą" - pisze dziennikarz.

Świątek w swojej karierze seta 0:6 przegrała z: Aryną Sabalenką (Roland Garros, 2025), Madison Keys (Madryt, 2025), Darią Kasatkiną (Eastbourne, 2021), Garbine Muguruzą (Dubaj, 2021), Samanthą Stosur (Eastbourne, 2019), Jeleną Ostapenko (Birmingham Classic, 2019), Simoną Halep i Moniką Puig (oba Roland Garros 2019), Natalią Vikhlyantsevą (Billie Jean King Cup, 2019) i Camilią Giorgi (Australian Open, 2019).

Teraz Iga Świątek rozpocznie walkę w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan.