Alcaraz poparł Świątek i się zaczęło. Legenda nie wytrzymała: "To mnie bawi"

Iga Świątek nie wygrała drugi raz w karierze turnieju w Pekinie. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie w IV rundzie. Lepsza od Polki okazała się Amerykanka Emma Navarro (17. WTA), która wygrała 6:4, 4:6, 6:0. - Oczywiste jest, że sezon jest długi i intensywny, więc nie mam dalszych przemyśleń. Rozmawiam o tym temacie od dawna, więc nie sądzę, by był sens, by to teraz powtarzać. Nie mam nic nowego do dodania w tej sprawie. Wystarczy to, co powiedziałam wcześniej. Przepraszam, to wszystko - mówiła Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.

Carlos Alcaraz poparł Igę Świątek. Od razu został skrytykowany

Głos na temat kalendarza zabrał też kilka dni temu sześciokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych - Carlos Alcaraz.

- Wprowadzono zasady, że trzeba grać w iluś turniejach rangi 100, 500. Jest jednak zbyt wiele zasad, które uniemożliwiają nam wybór turniejów. Muszę rozważyć, czy w przyszłości nie pominąć niektórych obowiązkowych turniejów, aby zachować dobrą kondycję fizyczną, formę dobro psychiczne. Oczywiście chodzi nie tylko o kondycję fizyczną. Zgadzam się z Igą i myślę, że wielu graczy tak zrobi - przyznał Alcaraz.

Za taką opinię Carlos Alcaraz został skrytykowany przez byłą australijską tenisistkę - Rennae Stubbs.

- Myślę, że to zabawne, bo chociaż bardzo lubię Carlosa, to ostatnio zauważyłam, że jest on zapisany dosłownie na każdy turniej pokazowy w grudniu. Trudno jego skargi traktować zatem poważnie. To nie jest krytyka, ale niespójność. To mnie po prostu bawi - przyznała Rennae Stubbs, była trenerka Sereny Williams, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w deblu.

Z kolei Novak Djoković przyznał, że w światowym tourze nie ma wystarczającej jedności, by zmieniły się zasady udziału w turniejach.

- Jako zawodnik i ktoś, kto gra na najwyższym poziomie od ponad 20 lat, mogę powiedzieć, że zawodnicy nie są wystarczająco zjednoczeni. Zawodnicy nie angażują się wystarczająco, kiedy powinni. Komentują, narzekają, a potem odchodzą i grają dalej. Wyjście do mediów i mówienie o tym i owym, nic nie da. Dobrze, może to tylko wzbudzić trochę energii lub przyciągnąć uwagę. Ale ostatecznie to się nie zmieni. Wiem to z własnego doświadczenia - powiedział Serb.