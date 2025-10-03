Najpierw Świątek, a teraz to. Szambo na dobre wybiło

Iga Świątek nie pozostała obojętna na hejt, jaki spadł na nią po porażce z Emmą Navarro w 1/8 finału WTA 1000 w Pekinie. Polka udostępniła na InstaStory screen z wiadomościami od internautów. Te były naprawdę obrzydliwe. "Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też 'fani'. Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego" - apelowała 24-latka. Okazuje się, że nie tylko ona padła ofiarą hejtu w ostatnich godzinach.

Hejter zaatakował Evę Lys i jej matkę. Tenisistka błyskawicznie odpowiada

Podobny cios wymierzono w Evę Lys. Niemka pokazała się z naprawdę dobrej strony w stolicy Chin. Dotarła aż do ćwierćfinału, ale tam musiała uznać wyższość Coco Gauff. Tego dnia mierzyła się nie tylko ze smakiem porażki sportowej, ale i z obrzydliwą wiadomością od jednego z internautów.

Lys również nie potrafiła przejść obojętnie wobec hejterskich komentarzy. Podała więc dalej jeden z nich na InstaStory. Co takiego napisał internauta? "Życzę tej s***e i jeszcze większej s***e, czyli jej matce, żeby zdechły jak świnie. Piep****a sprzedawczyni meczów, powinnaś spłonąć w piekle, g******a tenisistko. Twoja żałosna matka to s**a, która urodziła taką s**ę jak ty. Życzę jej, żeby jak najszybciej umarła w twoich ramionach" - pisał, oznaczając Lys. Na odpowiedź tenisistki czekać nie trzeba było. "I nie zapominajmy o rzeczywistości, która nas otacza, gdy przegrywamy mecz" - skwitowała. O hejcie w sieci mówi się coraz częściej. I coraz częściej zawodnicy w różnych sportach publikują te obrzydliwe komentarze, by uzmysłowić skalę problemu. A ten jest coraz większy.

Obrzydliwa wiadomość do Evy Lys Screen z https://www.instagram.com/stories/eva.lys/3735135503440982455/

Eva Lys notuje zwyżkę formy

Niewykluczone, że turniej w Pekinie okaże się przełomowy dla Lys, głównie ze względu na wynik sportowy. Po raz pierwszy w tym sezonie udało jej się wygrać cztery mecze z rzędu. Co więcej, sprawiła kilka sensacji. Największą było pokonanie Jeleny Rybakiny. Dzięki występowi w stolicy Chin awansuje na najwyższe miejsce w rankingu WTA w karierze. Jak dotąd najwyżej plasowała się na 55. lokacie. W aktualnym rankingu WTA Live jest 45.