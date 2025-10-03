Powrót na stronę główną
Tak źle nie było od sześciu lat. Te wyniki Świątek mówią wszystko
Pokonanie Igi Świątek to nie lada sztuka, a jeszcze większa, jeśli uda się z Polką wygrać seta do zera. Tylko wąska grupa tenisistek zdołała tego dokonać. W tym roku mieliśmy trzy przypadki, kiedy Świątek przegrywała seta 0:6. Zagraniczne media wyliczyły, że pod tym względem gorzej było tylko sześć lat temu.
TENNIS-BEIJING/
Fot. REUTERS/Maxim Shemetov

Porażka w trzech setach z Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6 w czwartej rundzie turnieju w Pekinie to był jeden z najsłabszych meczów Igi Świątek od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę liczbę niewymuszonych błędów Polki (70), to był najgorszy występ w historii startów w turniejach rangi WTA. Amerykanka, wygrywając ostatniego seta do zera, dołączyła do elitarnego grona.

Wyliczyli najgorsze mecze Świątek od sześciu lat

Wygrać seta do zera z Igą Świątek to naprawdę spory wyczyn. W trakcie zawodowej kariery Polki taka sztuka udała się 11 tenisistkom, łącznie z Navarro. Amerykanka była trzecią zawodniczką w tym roku, która nie oddała gema Polce w jednej partii. Wcześniej zrobiły to Madison Keys w Madrycie i Aryna Sabalenka w półfinale Rolanda Garrosa.

Jak wyliczono na łamach "The Tennis Gazette", pod tym względem to drugi najgorszy sezon Świątek. Więcej zawodniczek wygrało seta z Polką do zera tylko w 2019 r. Wtedy zdarzyło się to sześć razy. Ale warto mieć na uwadze, że Świątek wtedy wchodziła do seniorskiego tenisa, była nastolatką.

Jednak nie zawsze pokonanie Polki w jednym secie do zera pozwala zbudować sobie autostradę do zwycięstwa. Na 11 takich przypadków dwie tenisistki nie wygrały tych spotkań. Mowa o Madison Keys i Monice Puig, która uległa Świątek na kortach Rolanda Garrosa w 2019 r.

Po porażce z Navarro pojawiły się obawy, że Świątek obniży loty, a jej gra będzie chaotyczna jak w pierwszej części sezonu. Ale sama Polka traktuje to jako wypadek przy pracy.

- Z pewnością byłam trochę bardziej zdenerwowana z tego powodu (popełnianych wielu niewymuszonych błędów - red.) i może tak się stało przez nadmiar emocji. Postaram się następnym razem zachować spokój, żebym miała więcej miejsca w głowie na rozwiązywanie problemów. Szczerze mówiąc, czułam, że dzisiaj nic nie działa. Dlatego denerwowałam się coraz bardziej. Myślę, że jest kilka konkretnych rzeczy, które mogę poprawić na korcie. Postaram się to zrobić w ciągu najbliższych dni - mówiła Świątek po meczu z Amerykanką.

Iga Świątek ma przed sobą jeszcze dwa duże turnieje w tym roku - WTA 1000 w Wuhan (zadebiutuje na tej imprezie) i WTA Finals w Rijadzie.

Lista rywalek, z którymi Świątek przegrała seta 0:6:

  • Camila Giorgi - Australian Open 2019, 2. runda (2:6, 0:6)
  • Natalia Wichlancewa - Fed Cup 2019 (0:6, 2:6)
  • Monica Puig - Roland Garros 2019, 3. runda (0:6, 6:3, 6:3)
  • Simona Halep - Roland Garros 2019, 4. runda (1:6, 0:6)
  • Jelena Ostapenko - WTA Premier Birmingham 2019, 1. runda (1:6, 0:6)
  • Samantha Stosur - WTA Premier Eastbourne 2019, kwalifikacje (0:6, 3:6)
  • Garbine Muguruza - WTA 1000 Dubaj 2021, 3. runda (0:6, 4:6)
  • Daria Kasatkina - WTA 500 Eastbourne 2021, 2. runda (6:4, 0:6, 1:6)
  • Madison Keys - WTA 1000 Madryt 2025, ćwierćfinał (0:6, 6:3, 6:2)
  • Aryna Sabalenka - Roland Garros 2025, półfinał (6:7 (1), 6:4, 0:6)
  • Emma Navarro - WTA 1000 Pekin 2025, 4. runda (4:6, 6:4, 0:6)

