Agnieszka Radwańska od siedmiu lat pozostaje poza zawodowym tenisem. Choć obecnie kibice żyją przede wszystkim wielkimi sukcesami Igi Świątek, nie zapomnieli o dokonaniach jej "poprzedniczki". Za najbardziej udany moment w karierze krakowianki uchodzi rok 2012, kiedy to zajmowała drugie miejsce w rankingu WTA i grała w finale wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym ostatecznie przegrała z Sereną Williams. Nie każdy jednak wie, że zaledwie rok wcześniej Radwańska przeżyła bardzo trudną sytuację rodzinną.

Radwańska opowiedziała o rozwodzie rodziców. "Żadne dziecko nie chce"

Chodzi o rozwód jej rodziców - Marty i Roberta Radwańskich. O przeżyciach z nim związanych była tenisistka opowiedziała w książce z 2017 r.: "Jestem Isia", będącej wywiadem-rzeką. - Żadne dziecko, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, nie chce, żeby rodzice się rozstali. [...] Nie bójmy się tych słów: każdy rozwód to porażka - stwierdziła wprost.

Gdy jej rodzice się rozstawali, Radwańska miała 22 lata. Mimo młodego wieku, była już wtedy uznaną zawodniczką i większość swojego życia spędzała poza domem. - Ja się z tym szybko pogodziłam, chociaż nawet w moim wieku każdy człowiek wolałby mieć kompletną rodzinę i tylko jedną wigilię. Bo co ja mogłam zrobić? Jaki miałam na to wpływ? Czasu przecież nie cofnę. W pewnym sensie poczułam nawet ulgę, że ten niedobry okres w naszym życiu już się skończył - wspominała.

Oto co pomogło Radwańskiej. "Pozwalał mi zapomnieć"

To właśnie w 2011 r. Radwańska wchodziła w najlepszy okres swojej kariery. Pod koniec tamtego sezonu wygrała turnieje w Carlsabadzie, Tokio i Pekinie i zakończyła go jako ósma zawodniczka świata. Jak twierdzi, to właśnie skupienie się na sporcie pomogło jej oraz jej młodszej siostrze Urszuli przetrwać trudniejsze momenty. - Przeżyć rozwód rodziców pomógł nam fakt, że byłyśmy dorosłe i już z nimi (rodzicami) nie mieszkałyśmy. [...] Tenis pozwalał mi zapomnieć o kłótniach między nimi. Wychodząc na kort, mogłam się koncentrować wyłącznie na meczu - mówiła.

Sama Radwańska obecnie żyje w szczęśliwym związku. W 2017 r. wzięła ślub ze swoim byłym sparingpartnerem i trenerem Dawidem Celtem. Para w 2020 r. doczekała się syna Jakuba.