Tak "fani" potraktowali Igę Świątek. "Jesteś hańbą"

Iga Świątek przystępowała do turnieju w Pekinie po triumfie w imprezie rangi WTA 500 w Seulu. Również w Chinach Polka wydawała się faworytką do zwycięstwa, tym bardziej że była tenisistką rozstawioną z numerem jeden, a jej forma z ostatnich tygodni mogła napawać optymizmem. Ostatecznie Świątek zakończyła zmagania na czwartej rundzie, przegrywając z Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6. To, co wydarzyło się w internecie po tym spotkaniu, przechodzi ludzkie pojęcie.

Fala hejtu i obleśnych komentarzy. "Warto się zastanowić"

Sportowcy często spotykają się z hejtem. W tenisie wielokrotnie było to już pokazywane. Tym razem Świątek zdecydowała się na publikację poszczególnych nieprzychylnych komentarzy po przegranej z Navarro.

Ma w nich wypominaną m.in. sprawę dopingową. Inni piszą o tym, że brakuje jej talentu, nazywają jej występ "żałosnym". "Jesteś hańbą" - takie słowa również się pojawiły.

Komentarze o Idze Świątek Foto: Instastory / Iga Świątek

Świątek jednocześnie postanowiła odnieść się do tego, co pojawia się w sieci na jej temat. Przypomniała, że często zdarza się, iż tenisistki są atakowane m.in. przez frustratów, którzy postawili na ich wygraną pieniądze w zakładach bukmacherskich i przegrali zakład.

"Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też 'fani'" - napisała Świątek. "Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego" - dodała.

"Brawo Iga Świątek. Zawstydzać kretynów i nagłaśniać problem" - napisał z kolei dziennikarz sport.pl Dominik Senkowski, pokazując na platformie X, co opublikowała najlepsza polska tenisistka.

Kolejne wyzwanie przed Świątek. Wuhan czeka

Po występie w Pekinie Świątek rusza do Wuhan, gdzie 6 października rozpocznie się kolejny turniej rangi WTA 1000.

To miasto jest nazywane "królestwem" Aryny Sabalenki. Liderka światowego rankingu wygrała trzy ostatnie edycje imprezy w Wuhan (2018, 2019, 2024). Jej bilans meczów to z kolei 17-0. Świątek po raz pierwszy zagra w tym turnieju.