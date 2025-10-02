Świątek nie jest już jedyna. Jej pogromczyni dokonała niemożliwego w Pekinie

Iga Świątek odpadła w środę z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka rozstawiona z numerem jeden uległa Emmie Navarro 4:6, 6:4, 0:6. Uwaga polskich kibiców skupiła się więc na innych zawodniczkach. W czwartek do półfinału awansowała trzecia zawodniczka światowego rankingu Coco Gauff, która pokonała Evę Lys 6:3, 6:4. Do historycznego wydarzenia doszło natomiast w drugim starciu ćwierćfinałowym rozgrywanym tego dnia.
Amanda Anisimova (4. WTA) pokonała Jasmine Paolini (8. WTA). Do wyłonienia zwyciężczyni potrzebne były trzy sety, a będąca w ostatnich miesiącach w znakomitej formie Amerykanka wygrała to spotkanie 6:7 (4), 6:3, 6:4.
Jak ogłosił na platformie X profil statystyczny "OptaAce", Anisimova jest drugą tenisistką urodzoną po 2000 roku, która skompletowała zwycięstwa ze wszystkimi tenisistkami znajdującymi się w czołowej dziesiątce światowego rankingu. Pierwszą zawodniczką, która tego dokonała, była Iga Świątek.
Co ciekawe, obie tenisistki dopiero w tym roku zagrały ze sobą po raz pierwszy w zawodowym tourze. Podczas finału Wimbledonu zdecydowanie lepsza była Polka, która nie oddała rywalce nawet jednego gema. Gdy doszło do rewanżu podczas ćwierćfinału US Open, to wówczas zwyciężyła Amerykanka.
Pod nieobecność Aryny Sabalenki w stolicy Chin oraz odpadnięciu Świątek to Gauff oraz Anisimova są najwyżej rozstawionymi tenisistkami, które pozostały w turnieju. Amerykanki zmierzą się w półfinale. Gauff broni tytułu sprzed roku.
Dla kibiców z USA jest też inna dobra wiadomość. W półfinale będzie też trzecia Amerykanka, ponieważ o miejsce wśród czterech najlepszych tenisistek turnieju zagrają Emma Navarro oraz Jessica Pegula. W ostatnim ćwierćfinale zmierzą się natomiast Linda Noskova (Czechy) oraz Sonay Kartal (Wielka Brytania).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!