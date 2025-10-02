Świątek nie jest już jedyna. Jej pogromczyni dokonała niemożliwego w Pekinie

Iga Świątek odpadła w środę z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka rozstawiona z numerem jeden uległa Emmie Navarro 4:6, 6:4, 0:6. Uwaga polskich kibiców skupiła się więc na innych zawodniczkach. W czwartek do półfinału awansowała trzecia zawodniczka światowego rankingu Coco Gauff, która pokonała Evę Lys 6:3, 6:4. Do historycznego wydarzenia doszło natomiast w drugim starciu ćwierćfinałowym rozgrywanym tego dnia.

Anisimova nawiązała do wyczynu Świątek

Amanda Anisimova (4. WTA) pokonała Jasmine Paolini (8. WTA). Do wyłonienia zwyciężczyni potrzebne były trzy sety, a będąca w ostatnich miesiącach w znakomitej formie Amerykanka wygrała to spotkanie 6:7 (4), 6:3, 6:4.

Jak ogłosił na platformie X profil statystyczny "OptaAce", Anisimova jest drugą tenisistką urodzoną po 2000 roku, która skompletowała zwycięstwa ze wszystkimi tenisistkami znajdującymi się w czołowej dziesiątce światowego rankingu. Pierwszą zawodniczką, która tego dokonała, była Iga Świątek.

Co ciekawe, obie tenisistki dopiero w tym roku zagrały ze sobą po raz pierwszy w zawodowym tourze. Podczas finału Wimbledonu zdecydowanie lepsza była Polka, która nie oddała rywalce nawet jednego gema. Gdy doszło do rewanżu podczas ćwierćfinału US Open, to wówczas zwyciężyła Amerykanka.

Amerykańskie pojedynki w Pekinie

Pod nieobecność Aryny Sabalenki w stolicy Chin oraz odpadnięciu Świątek to Gauff oraz Anisimova są najwyżej rozstawionymi tenisistkami, które pozostały w turnieju. Amerykanki zmierzą się w półfinale. Gauff broni tytułu sprzed roku.

Dla kibiców z USA jest też inna dobra wiadomość. W półfinale będzie też trzecia Amerykanka, ponieważ o miejsce wśród czterech najlepszych tenisistek turnieju zagrają Emma Navarro oraz Jessica Pegula. W ostatnim ćwierćfinale zmierzą się natomiast Linda Noskova (Czechy) oraz Sonay Kartal (Wielka Brytania).