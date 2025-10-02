To ona zagra z Coco Gauff! Znamy półfinalistkę turnieju WTA w Pekinie

Iga Świątek miała ogromną szansę, by znacząco zredukować stratę w rankingu WTA do Aryny Sabalenki, ale jej nie wykorzystała. Poległa w trzysetowym starciu z Emmą Navarro w WTA 1000 w Pekinie. Polce nie udało się awansować do ćwierćfinału. Tam znalazły się za to Jasmine Paolini i Amanda Anisimowa. Włoszka dość pewnie dotarła na ten etap rywalizacji, nie tracąc nawet seta. Nieco więcej kłopotów miała Amerykanka - w meczu z Karoliną Muchovą przegrała dość wyraźnie pierwszą partię, ale się podniosła. W czwartkowe południe Paolini i Anisimowa miały okazję stanąć po przeciwnej stronie siatki.

Anisimowa miała wielką okazję, ale ją zmarnowała. Koncert Paolini w tie-breaku

Faworytką była Anisimowa. Przemawiał za nią nie tylko ranking - jest czwarta, a rywalka ósma - ale i bilans bezpośrednich meczów. Finalistka tegorocznego Wimbledonu i US Open mierzyła się z Włoszką raz - w Parmie w 2021 roku - i wygrała. Początek czwartkowej rywalizacji był jednak mocno wyrównany.

Panie pewnie zwyciężały własne gemy serwisowe. Pierwsza okazja na przełamanie pojawiła się dopiero w siódmym gemie. Wówczas Anisimowa dała znać o swojej sile. Uderzała piekielnie mocno, na co drobna Paolini, która nie mogła wstrzelić się serwisem, nie miała odpowiedzi. I tak Amerykanka wywalczyła break-pointa i go wykorzystała. - To przełamanie było kwestią czasu. Nie było to pytanie, czy się wydarzy, tylko kiedy - zauważali komentatorzy Canal+Sport.

W kolejnej odsłonie tego seta Anisimowa wpadła jednak w poważne tarapaty. Przegrywała już 15:40, ale znakomicie wyszła z opresji, dzięki czemu prowadziła 5:3. Była więc o krok od zapisania tej partii na własnym koncie. A jednak doszło do zwrotu! W 10. gemie Anisimowa popełniła sporo błędów, szczególnie w polu serwisowym, co Paolini błyskawicznie wykorzystała, przełamała ją i doprowadziła do wyrównania (5:5). "Zabawa" zaczęła się więc na nowo.

W 11. odsłonie seta Amerykanka znów stanęła jednak przed szansą. Miała dwa break-pointy. Mogła sobie pluć w brodę, bo nie wykorzystała żadnego z nich. W związku z tym to rywalka była bliżej zwycięstwa (6:5). Mimo wszystko o losach partii zadecydował tie-break, a w nim silniejsza była... Paolini (7-4). - Pokazała wolę walki - chwalili ją komentatorzy.

Anisimowa miała chwilę słabości, ale dała radę doprowadzić do wyrównania

Co panie pokazały w drugim secie? Na porażkę dobrze zareagowała Anisimowa. Tym razem błyskawicznie przełamała rywalkę. Już w drugim gemie odebrała jej serwis (2:0). A na tym zatrzymywać się nie chciała. Czwarty gem, kolejny break-point i kolejny triumf. Prowadziła już 4:0. Paolini wywieszać białej flagi jednak nie zamierzała. Już w piątej odsłonie seta odebrała podanie rywalce. Chwilę później znów nieco zredukowała stratę. Anisimowa nadal prowadziła, ale już tylko 4:2.

- Nie pomaga sama sobie - mówili komentatorzy o Amerykance, która popełniała coraz więcej podwójnych błędów serwisowych. Te doprowadziły nawet do break-pointa, ale na szczęście dla Anisimowej, Paolini go nie wykorzystała. I ostatecznie czwarta rakieta świata na więcej rywalce nie pozwoliła. Wygrała 6:3 i doprowadziła do trzeciej partii.

Paolini lepsza od Anisimowej. Fantastyczne widowisko w Pekinie

Amerykanka zaczęła trzeciego seta od przełamania w pierwszym gemie, w dodatku takiego, w którym Paolini nie zdobyła żadnych punktów. Anisimowa nie skorzystała jednak z okazji do podwyższenia prowadzenia. W kolejnym gemie po długiej walce udało się zwyciężyć reprezentantce Włoch. Set był bardzo wyrównany, obie zawodniczki długo nie były w stanie stworzyć konkretnej przewagi nad rywalką, choć wydawało się, że pod większą presją znajduje się Anisimowa - a przez to grała nerwowo.

I te nerwy widać było w siódmym gemie. Anisimowa miała dwie okazje na przełamanie, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Paolini obroniła się w świetnym stylu i wyszła na prowadzenie 4:3. W kolejnym gemie Włoszka prowadziła 40:15 i mogła kilkakrotnie przełamać Anisimową - w całym gemie miała na to aż sześć okazji! Paolini nie wykorzystała swojej szansy i znów był remis.

Chwilę później przed wielką szansą znalazła się Amanda Anisimowa. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych szybko przełamała Paolini i w dziesiątym gemie serwowała po zwycięstwo.

To udało jej się odnieść już bez większych problemów. Paolini ostatniego gema przegrała "do zera". Teraz Amanda Anismiwa może szykować się do półfinału. W nim zmierzy się z Coco Gauff.