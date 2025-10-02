Mecz z Emmą Navarro to był ten słabszy w wykonaniu Igi Świątek. Przede wszystkim podarowała rywalce za dużo punktów. Popełniła łącznie aż 70 niewymuszonych błędów, najwięcej w meczu na turnieju rangi WTA w karierze. Pierwszy set był pełen błędów, w drugim weszła na właściwe tory. Ale w trzecim znów zaliczyła serię pomyłek i nie mogła odwrócić tego trendu.

Legendarny trener broni Świątek po porażce

Po takim meczu, takiej porażce mogą pojawić się obawy, że Świątek wróci do gry z pierwszej części sezonu, kiedy jej porażki wyglądały niepokojąco. Wpadała wówczas w spiralę błędów niewymuszonych, z których nie mogła się wydostać. Przegrywała sety do jednego, a nawet do zera.

Rick Macci, legendarny trener tenisa, prowadził siostry Williams, przekonuje jednak, że mecz z Navarro to wypadek przy pracy Świątek, bo potrafiła wielokrotnie wychodzić z kryzysowych momentów. Uważa, że kluczowe jest nastawienie, by jak najszybciej zapomnieć o popełnionych błędach. Wtedy łatwiej będzie zachować jej balans w trakcie spotkania i atakować z większą precyzją.

Macci zaznacza też, że powrót Świątek na pozycję liderki rankingu jest kwestią czasu. Teoretycznie jest szansa, by awansować na pierwsze miejsce jeszcze w tym sezonie, ale będzie o to dość trudno.

"Nikt nie wygra każdego meczu, a czasami wystarczy się po prostu podrapać po głowie. Nigdy nie przesadzaj, ani nie lekceważ, po prostu się uśmiechnij i wróć do gry. Jest cienka granica między kontrolowaną siłą a naciśnięciem spustu, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces. 'The Punisher' (tak Macci nazywa Świątek - red.) wkrótce zajmie miejsce numer jeden" - stwierdził Macci we wpisie na Twitterze.

Turniej w Pekinie okazuje się być drugim najgorszym dla Świątek w tym sezonie. Słabiej jej poszło jedynie w Rzymie, gdzie odpadła w trzeciej rundzie. Ale to też pokazuje, że potrafi utrzymać poziom godny czołówki WTA niemalże cały czas.

Iga Świątek ma przed sobą jeszcze dwa duże turnieje - WTA 1000 w Wuhan i WTA Finals w Rijadzie.

Po turnieju w Pekinie Świątek będzie miała na koncie 8553 punkty w rankingu WTA. Traci do Aryny Sabalenki nieco mniej niż 2500 pkt. Ale pamiętajmy, że Sabalenka będzie na dniach bronić 1000 pkt. za triumf w zeszłorocznej edycji turnieju w Wuhan.