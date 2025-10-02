Gael Monfils potrafił przyciągnąć tłumy na trybuny kortu i zrobić show. Grał atrakcyjny, efektowny, porywający tenis. Jego występy były ozdobą turniejów także w tym roku. Ale Francuz nieuchronnie zbliża się do momentu, kiedy zejdzie ze sceny tenisowej.

Ikona zapowiada ostatni sezon w karierze

Monfils wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że wkrótce zakończy sportową karierę. Sezon 2026 będzie ostatnim w jego wykonaniu.

"Po raz pierwszy trzymałem rakietę w rękach w wieku 2,5 roku, a zawodowo zacząłem grać, mając 18 lat. Teraz, po obchodach moich 39. urodzin zaledwie miesiąc temu, chciałbym się podzielić informacją, że nadchodzący rok będzie moim ostatnim w profesjonalnym tenisie. Możliwość zamiany mojej pasji w zawód to przywilej, który ceniłem podczas każdego meczu i każdej chwili mojej 21-letniej kariery. Chociaż ta gra znaczy dla mnie wszystko, jestem całkowicie pogodzony z decyzją o zakończeniu kariery pod koniec 2026 r." - napisał w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Monfils wygrał w swojej karierze 13 turniejów rangi ATP. Swój pierwszy tytuł zdobył w Sopocie w 2005 r., wygrywając Idea Prokom Open. Trzykrotnie triumfował w turniejach rangi ATP Masters 1000. Nie zagrał nigdy w finale Wielkiego Szlema, ale dwa razy dotarł do półfinału - w 2008 r. w Roland Garros i w 2016 r. w US Open. Dwukrotnie osiągnął ćwierćfinał Australian Open. W 2004 r. dominował w turniejach juniorskich, wygrał trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych. Nie udało mu się jedynie wygrać juniorskiego US Open.

"Chociaż byłem blisko, nigdy nie wygrałem Wielkiego Szlema w swojej karierze. Nie będę udawał, że spodziewam się tego w przyszłym roku. Miałem okazję grać w złotej erze tenisa, u boku jednych z największych nazwisk w historii naszego sportu: Federera, Nadala, Djokovicia, Murraya. Nawet przegrana wydaje się epicka, gdy mierzysz się z legendą (choć muszę przyznać, że okazjonalne zwycięstwa też były dość euforyczne)" - dodał.

Gael Monfils prywatnie jest mężem ukraińskiej tenisistki, Eliny Switoliny. Para wzięła ślub w 2021 r.

W aktualnym rankingu ATP Gael Monfils zajmuje 55. miejsce z dorobkiem 975 punktów.