Klamka zapadła. Jest decyzja ws. "królestwa" Igi Świątek

System elektronicznego wychwytywania autów, popularnie nazywany Hawk-Eye, właściwie zdominował duże turnieje ATP i WTA. Obecny jest także w najbardziej prestiżowych Wielkich Szlemach. Australian Open i US Open wprowadziły go w 2021 roku. Organizatorzy Wimbledonu, który uchodzi za najbardziej tradycyjne zawody, zdecydowali się na wprowadzenie ulepszonej wersji Hawk-Eye w sezonie 2025.

Roland Garros chce "prezentować doskonałość francuskiego sędziowania"

Tym samym ostatnim wielkoszlemowym turniejem, który nie wprowadził systemu automatycznego wychwytywania autów, jest Roland Garros. I na pewno nie zmieni się to w sezonie 2026, co zakomunikowała odpowiedzialna za zawody Francuska Federacja Tenisowa.

W opublikowanym komunikacie prasowym FFT przytoczyła dane, według których podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa na kortach pracowało 404 sędziów, w tym 284 pochodziło z Francji. Organizatorzy zawodów podnoszą argument, że na kortach ziemnych system automatycznego wywoływania autów nie jest jeszcze na tyle skuteczny, aby zastąpić ludzkie oko.

„Podczas kolejnego turnieju Rolanda-Garrosa, FFT będzie nadal prezentować doskonałość francuskiego sędziowania, uznawanego na całym świecie, co w pełni satysfakcjonuje organizację turnieju" - głosi oświadczenie.

Turniej French Open w 2026 roku odbędzie się w dniach 18 maja – 7 czerwca. Polscy fani zapewne najbardziej będą w nim śledzić zmagania kobiet, a w szczególności Igi Świątek. Nasza rodaczka triumfowała tam aż cztery razy. Z tego względu nazywana jest "królową Paryża", choć podczas edycji a podczas edycji 2025 musiała oddać koronę, gdyż doszła do półfinału zawodów.