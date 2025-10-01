Eksperci mówią jednym głosem po porażce Świątek. Tak się nie da

Iga Świątek niespodziewanie szybko żegna się z Pekinem. Już w IV rundzie doszło do gigantycznej sensacji z jej udziałem. W środowym meczu z Emmą Navarro Polka przegrała pierwszego seta 4:6. I choć w drugim ambitnie walczyła o wyrównanie i w końcu wygrała go 6:4, to tym razem spektakularnego powrotu nie oglądaliśmy. Wręcz przeciwnie. Decydująca partia okazała się dla Świątek koszmarem. Nie ugrała w niej ani jednego gema. Jej porażkę już skomentowali dziennikarze i eksperci na platformie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Tak podsumowali mecz Świątek. "Przedziwny"

- Ukłony dla Emmy Navarro, ale Iga Świątek podarowała jej 70 z 99 punktów. Przegrała sama ze sobą - napisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

- Emma Navarro wyeliminowała Igę Świątek w 1/8 finału w Pekinie! To dopiero szóste zwycięstwo Amerykanki nad zawodniczką z czołowej dziesiątki. A Polka zaliczyła bardzo słaby mecz, popełniając 70 niewymuszonych błędów przy 21 rywalki. Iga zaliczyła jeszcze zwycięskich zagrań - 35 do 12 i miała 9 asów serwisowych - podsumował brazylijski dziennikarz Mario Sergio Cruz.

- Przedziwny był to trzeci set. Iga Świątek przegrywa go 0:6, choć w pierwszych 5 gemach zawsze były równowagi… Emma Navarro niezwykle zdeterminowana i, co tu dużo mówić, spokojniejsza i cierpliwsza w grze. Emma w ćwierćfinale China Open, a Polka zagra teraz w Wuhan - skomentował Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

Eksperci pokazali jedną liczbą. To mówi wszystko o grze Świątek. "Nie dało się wygrać"

- 70 niewymuszonych błędów. No nie dało się tego wygrać... - krótko spuentował Maciej Zaremba, komentator Canal + Sport.

- Iga Świątek dziś 35 winnerów i 70 niewymuszonych błędów (sic!). Emma Navarro zasłużenie w ćwierćfinale - skomentował Rafał Smoliński z portalu WP Sportowe Fakty.

- Navarro wygrywa ze Iga Świątek 4:6 6:4 6:0 w Pekinie. Druga tenisistka świata odpada. Emma odnosi jedno z największych zwycięstw w swoim życiu. Do dziś nigdy nie wygrała więcej niż dwóch gemy w secie z Igą. Jest również pierwszą tenisistką, która pokonała Igę w Pekinie. 3. zwycięstwo nad drugą tenisistką świata. 6. zwycięstwo z tenisistką z pierwszej dziesiątki. Brak słów - podsumował profil The Tennis Letter.

- Wow. Świątek przegrała po raz pierwszy w Pekinie. Sabalenka czuje się teraz znacznie pewniej w walce o pierwsze miejsce na koniec sezonu. Navarro w ćwierćfinale! - napisał portugalski dziennikarz Jose Morgado.