Niestety. Tak wygląda ranking WTA po porażce Świąek z Navarro
Iga Świątek niespodziewanie przegrała z Emmą Navarro w 1/8 turnieju w Pekinie. Polka kompletnie posypała się w trzecim secie środowego pojedynku, w którym nie zdołała ugrać ani jednego gema. Wiemy też już zatem, ile punktów w rankingu WTA będzie mieć Polka po prestiżowych zawodach na chińskiej ziemi.
Iga Świątek
Iga Świątek przystępowała do meczu z Emmą Navarro po ośmiu zwycięstwach z rzędu w Pekinie. Liczymy oczywiście występy z 2023 roku, gdzie Polka wygrała całą imprezę oraz dwa tegoroczne spotkania. W nich Świątek nie spędziła zbyt wiele czasu na korcie, ponieważ najpierw gładko pokonała reprezentantkę gospodarzy Yue Yuan (6:0, 6:3), a następnie rywalizowała z Camilą Osorio, która po przegranym pierwszym secie 0:6 skreczowała.

Problemy Świątek. Navarro nie dawała za wygraną

Z uwagą przyglądaliśmy się kolejnemu występowi naszej tenisistki. Patrzymy również na ranking WTA, gdzie Świątek stara się gonić nieobecną w Pekinie Arynę Sabalenkę i zarazem powiększać przewagę nad trzecią Coco Gauff. W środę do zgarnięcia było 95 punktów do światowego zestawienia.

W czwartej rundzie imprezy WTA 1000 w Pekinie Świątek zmierzyła się z Emmą Navarro. Zawodniczka rozstawiona z numerem jeden była wyraźną faworytką, patrząc na dyspozycję w ostatnich tygodniach, ale  jak się okazało: nie miało to większego znaczenia.

Nasza tenisistka nie grała przez sporą część meczu na najwyższym poziomie. W pierwszej partii rywalka zwyciężyła 6:4. Raszynianka stanęła zatem pod ścianą. W drugiej partii wytrzymała presję i pozostała w grze, pokonując reprezentantkę USA 6:4. Po krótkiej przerwie to jednak ponownie Amerykanka zaczęła na korcie wyglądać lepiej. Wykorzystywała seryjne błędy naszej tenisistki, wygrała decydującego seta 6:0 i tym samym cały mecz.

Tak prezentuje się ranking WTA

Świątek przed meczem z Navarro miała na koncie 8553 punkty w rankingu WTA i nie zdołała poprawić tego wyniku. W zestawieniu wciąż ze sporą przewagą prowadzi Aryna Sabalenka, która ma 11010 oczek. Podium uzupełnia Coco Gauff (7088 pkt).

Czołówka rankingu WTA po meczu Świątek - Navarro:

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt
2. Iga Świątek - 8553 pkt
3. Coco Gauff - 7088 pkt
4. Amanda Anisimova - 5204 pkt
5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt
6. Madison Keys - 4459 pkt
7. Jessica Pegula - 4383 pkt
8. Jasmine Paolini - 4156 pkt
9. Jelena Rybakina - 3833 pkt
10. Qinwen Zheng - 3678 pkt

