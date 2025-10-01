Ćwierćfinał WTA 1000 w Pekinie: Iga Świątek - Emma Navarro [TRANSMISJA, LIVE]

Iga Świątek notuje w Pekinie serię ośmiu zwycięskich meczów z rzędu. W 2023 roku wygrała turniej w stolicy Chin, w poprzednim sezonie nie mogła tam zagrać, a w obecnej edycji na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Reprezentantka Polski najpierw pokonała Yue Yuan (6:0, 6:3), a następnie zmierzyła się z Camilą Osorio. W pierwszym secie nie oddała rywalce żadnego gema, a na początku drugiej partii Kolumbijka skreczowała z powodu problemów ze zdrowiem.

Świątek zagra z Navarro. Amerykanka potrafi zagrozić

W czwartej rundzie imprezy China Open Świątek zmierzy się z Emmą Navarro. Obecnie Amerykanka zajmuje 17. miejsce w rankingu WTA. W Pekinie rozpoczęła turniej od dwusetowego pojedynku z Rumunką Gabrielą, który wygrała 6:3, 7:6 (0). Później nastąpiła rywalizacja z Lois Boisson.

Navarro - podobnie jak Świątek - uzyskała awans po kreczu rywalki. Francuzka poddała mecz przy stanie 2:6, 0:1 ze swojej perspektywy.

W przeszłości Świątek grała z Navarro dwukrotnie. Długi był odstęp między tymi spotkaniami, ponieważ pierwsze miało miejsce w Charleston w 2018 roku, a drugie na początku tego sezonu, kiedy obie panie mierzyły się w ćwierćfinale Australian Open. W obu przypadkach ze zwycięstwa cieszyła się polska tenisistka.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Navarro?

Świątek i Navarro rozpoczną bój o ćwierćfinał imprezy WTA 1000 w Pekinie nie wcześniej niż o godzinie 13.

Mecz Świątek - Navarro będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport 2 oraz na płatnej platformie Canal+ Online. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.