Skandal na turnieju w Pekinie. Ależ awantura

Daniił Miedwiediew (18. ATP) słynie z bardzo ekspresyjnych zachowań na korcie. A nawet jeśli nie on "nabroi", to i tak znajduje się w centrum uwagi, jak w meczu w pierwszej rundy US Open z Benjaminem Bonzim, gdy zachowanie fotografa wywołało wielką burzę na korcie (do której 29-latek się przyczynił). Kolejna zaskakująca sytuacja miała miejsce w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie.

Daniił Miedwiediew słaniał się na nogach. Decyzja sędziego nim wstrząsnęła

Były lider światowego rankingu rywalizował z Learnerem Tienem (52. ATP). Pierwszą partię wygrał 7:5, a drugą przegrał w takim samym stosunku. Rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci set, w którym Miedwiediew niespodziewanie wpadł w tarapaty.

Przy stanie 7:5, 5:7, 0:1 15-30 z jego perspektywy triumfator US Open 2021 oparł się o rakietę i pochylał się w kierunku kortu, gdyż miał skurcze. W końcu przyszedł czas na serwis Tiena, którego to serwisu 29-latek nawet nie próbował odebrać. Po czym przemówił sędzia Adel Nour. - Złamanie zasad, niedawanie z siebie wszystkiego, Miedwiediew - oznjamił.

Ukarany zawodnik stanął jak wryty, a za moment chwiejnym krokiem ruszył do arbitra. Na korcie pojawił się też supervisor i to z nim dyskutował tenisista, który niewybrednie potraktował próbującego wtrącić się Noura. - Teraz nie mówisz, rozmawiam z nim - rzucił Miedwiediew.

Gdy sędzia tłumaczył się supervisorowi z decyzji, wskazując na brak ruchu 29-latka. Ten ostatni odpowiedział stanowczo: - Więc wolisz, żebym skreczował? Powiedz do kamery, że wolisz, żeby zawodnicy kreczowali - stwierdził. - Daję z siebie wszystko, więc dlaczego, do cholery, on daje mi (ostrzeżenie - red.)? Kim jesteś, żeby decydować za mnie? Jak się nazywasz?

Daniił Miedwiediew pieklił się w Pekinie. Sprzeczka z sędzią, a potem krecz

W trakcie rozmowy z arbitrem dalej jasno wyrażał swoje zdanie: - Dlaczego każdy sędzia na świecie próbuje mnie zastraszyć? Nie powiedziałem ani słowa. Po US Open staram się być dobry, a ten facet robi coś takiego? I mam się dobrze zachowywać? A po tej wymianie zdań wrócił na kort i gdy Tien zaserwował, odebrał podanie, a nawet wygrał akcję, lecz w kolejnej to rywal był górą.

Jednak na dłuższą metę Miedwiediew nie był w stanie rywalizować z Amerykaninem i przy wyniku 7:5, 5:7, 0:4 skreczował. Finałowym przeciwnikiem Learnera Tiena w turnieju ATP 500 w Pekinie będzie Jannik Sinner (2. ATP).