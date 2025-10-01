Nareszcie! Świątek znów jest numerem jeden. Długo na to czekała

Iga Świątek od czerwca ma wiele powodów do zadowolenia. Najpierw wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Zresztą dokonała tego w wielkim stylu, bo w finale pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Później kolejne trofeum dołożyła w Cincinnati, turnieju poprzedzającym US Open. W nowojorskiej imprezie zakończyła swój udział na ćwierćfinale, ale wynagrodziła to sobie triumfem w zmaganiach rangi WTA 500 w Seulu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Świątek na czele rankingu UTR

Polka ma zatem już trzy trofea w tym sezonie i chrapkę na jeszcze więcej. Do Pekinu przyjechała jako tenisistka rozstawiona z numerem jeden. Turniej rozpoczęła od zwycięstwa z Yue Yuan (6:0, 6:3), a następnie zmierzyła się z Camilą Osorią. Wygrała pierwszego seta 6:0, a na początku drugiej partii jej rywalka skreczowała.

Świetne wyniki Świątek mają odzwierciedlenie w rankingu UTR. To zestawienie opiera się na aktualnej formie (z ostatnich kilku tygodni i miesięcy), a nie bierze pod uwagę wyników z całego roku. Wysoko nagradzane są zwycięstwa nad wyżej notowanymi zawodniczkami. Tenisistki są oceniane według skali 1,00 - 16,50.

Świątek na czele. Sabalenka na trzecim miejscu

W rankingu UTR Świątek wróciła na prowadzenie, zmieniając Coco Gauff na pozycji liderki. Trzecią pozycję zajmuje Aryna Sabalenka. Pierwszą dziesiątkę zamyka Ukrainka Elina Switolina.

Serwis tennis365.com podkreśla, że do szerokiej czołówki tenisistek wraca Emma Raducanu. Triumfatorka wielkoszlemowego US Open z 2021 roku zajmuje w najnowszym zestawieniu UTR 12. lokatę.

Świątek natomiast ma nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zostanie także liderką rankingu WTA. Na razie zajmuje 2. miejsce, ale podczas imprezy w Pekinie może odrobić sporo punktów do nieobecnej w stolicy Chin Aryny Sabalenki.

Czołowa dziesiątka rankingu UTR (kobiety):

1. Iga Świątek

2. Coco Gauff

3. Aryna Sabalenka

4. Jelena Rybakina

5. Jekaterina Aleksandrowa

6. Mirra Andriejewa

7. Zheng Qinwen

8. Marketa Vondrousova

9. Amanda Anisimova

10. Elina Switolina