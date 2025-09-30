Powrót na stronę główną
Chińczycy krzyczą po polsku do Igi Świątek. Jasny przekaz
Iga Świątek jest jedną z największych gwiazd turnieju China Open, a fani w Pekinie niemalże na każdym kroku pokazują swoje uwielbienie względem tenisistki. Tym razem uśmiech na jej ustach wzbudziła sytuacja, w której podczas spaceru na trening usłyszała... wyznanie miłości wypowiedziane w języku polskim.
Iga Świątek podczas China Open 2025
x.com/igaswiarchive/status/1972879707495665664

Świątek przez Chińczyków jest jedną z najbardziej lubianych tenisistek. Jej spotkania gromadzą na trybunach wielu fanów, za co sama zainteresowana potrafi się odwdzięczyć. Chociażby po meczu z Camilą Osorio, zakończonym po 40 minutach kreczem Kolumbijki, 24-latka rozdała sporo piłek tenisowych i autografów, by choć trochę wynagrodzić kibicom krótkie i jednostronne widowisko.

Niespodziewane wyznanie do Świątek. Kibice krzyczeli po polsku

We wtorek Polka otrzymała już kolejny dowód na to, jak bardzo lubiana jest wśród chińskich kibiców tenisa. Kiedy zmierzała na trening, obok trasy jej spaceru zgromadził się spory tłum. Ku zaskoczeniu Świątek, niektórzy fani nawet nauczyli się dla niej polskich słów. Tym samym krzyczeli do niej "Dzień dobry, Iga!", "Kocham cię, Iga!", wprawiając 24-latkę w dobry nastrój.

Po spotkaniu z Osorio Świątek została nawet zapytana o jej relacje z chińskimi fanami. - Czuję, że są o wiele bardziej entuzjastyczni i pozytywnie nastawieni. Dają ci wsparcie bez względu na to, co się dzieje. Nawet jeśli powiesz: "Okej, muszę iść", nadal krzyczą do ciebie pozytywne rzeczy, co czasami nie zdarzałoby się w innych krajach - opowiadała tenisistka. - Ogólnie wsparcie tutaj jest niesamowite. Myślę, że największe, jakie otrzymałem podczas w całym tourze. Może z wyjątkiem Polski, ale tam nie gram turniejów. Nie wiem dlaczego, ale ludzie [w Chinach] są naprawdę mili. Naprawdę to doceniam.

Pod nieobecność Aryny Sabalenki, rozstawiona z pierwszym numerem w turniejowej drabince Świątek jest główną faworytką do zwycięstwa w China Open. W swoim pierwszym spotkaniu pokonała 6:0,6:3 reprezentantkę gospodarzy, Yue Yuan. Następnie triumfowała ze wspomnianą Camilą Osorio (6:0, 0:0/krecz).

Przeciwniczką Polki w meczu 1/8 turnieju w Pekinie będzie Emma Navarro (17. WTA). Spotkanie odbędzie się 1 października.

