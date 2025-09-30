Iga Świątek jak na razie podczas imprezy w Pekinie nie spędziła na korcie zbyt wiele czasu. W pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej trafiła na reprezentantkę gospodarzy Yue Yuan, którą pokonała 6:0, 6:3. W następnym meczu natomiast jej rywalką była Camila Osorio. W inauguracyjnym secie nasza tenisistka zwyciężyła 6:0, a na początku drugiej partii Kolumbijka skreczowała.

Kiedy mecz Świątek - Navarro?

Tak się złożyło, że w starciu potencjalnych rywalek Świątek także doszło do kontuzji. Emma Navarro rywalizowała z Lois Boisson. W pierwszej partii zwyciężyła 6:2, a później przy stanie 1:0 Francuzka poddała mecz.

To oznaczało, że przed nami polsko-amerykańska potyczka w czwartej rundzie. Wiedzieliśmy od samego początku, że to spotkanie odbędzie się w środę, a teraz organizatorzy ogłosili, że tenisistek można spodziewać się na korcie nie przed godziną 19 czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego - przyp. red.).

Plan gier na środę na kortach w Pekinie screen

Dotychczas Świątek zagrała z Navarro dwukrotnie i w obu przypadkach zwyciężała. Po raz ostatni obie panie zmierzyły się w styczniu podczas Australian Open, gdzie w ćwierćfinale nasza tenisistka triumfowała 6:1, 6:2.

Kim jest Emma Navarro?

Najbliższa rywalka Świątek zajmuje 17. miejsce w rankingu WTA. W singlowej karierze wygrała dwa turnieje rangi WTA. W przeszłości przebywała w czołowej dziesiątce światowego zestawienia (najwyższa pozycja to 8.). Zawodniczka urodzona w Nowym Jorku najlepszy czas przeżywała we wrześniu 2024 roku, kiedy na własnym terenie dotarła do półfinału wielkoszlemowego US Open.

Świątek i Navarro to rówieśniczki. Amerykanka urodziła się 18 maja 2001 roku, a Polka przyszła na świat trzynaście dni później.

Teraz przed naszą tenisistką niewątpliwie duże wyzwanie. Na razie w Pekinie nie znalazła jeszcze pogromczyni. Ma na swoim koncie sześć zwycięskich meczów z 2023 roku oraz dwa z obecnej edycji.