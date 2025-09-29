Świątek zdradziła, co rywalka powiedziała jej pod siatką. "Smutne"

Iga Świątek w ekspresowym tempie przeszła do IV rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie, choć zapewne wolałaby, żeby wydarzyło się to w nieco innych okolicznościach. Jej mecz z Camilą Osorio trwał zaledwie 41 minut. Po wygranym przez Polkę 6:0 pierwszym secie rywalka skreczowała. Sytuacja okazała się kłopotliwa nawet dla samej zwyciężczyni.

Świątek wyszła na konferencję i od razy zaczęła o Osorio. "Nie dała rady"

Nasza tenisistka tuż po spotkaniu nie wiedziała, co napisać na kamerze. Doszło więc do dość zabawnej sceny z jej udziałem. W pewnym momencie rozmazała tusz i chwyciła się za twarz. Nie odbył się także tradycyjny wywiad na korcie, jaki zazwyczaj przeprowadzany jest z wygranymi. Świątek miała natomiast okazję wypowiedzieć się na konferencji prasowej.

Już na samym jej początku 24-latka odniosła się do sytuacji, jaka spotkała jej przeciwniczkę. - Tak, oczywiście współczuję Camili, bo zawsze daje z siebie 100 procent. Powiedziała mi, że na początku meczu doznała kontuzji. Zawsze jest to dość smutne, bo chcemy po prostu rywalizować. Ona nie dała rady - powiedziała Świątek.

Świątek spędziła na korcie 41 minut. Tak podsumowała swoją grę

Mimo że zwycięstwo przyszło w takich, a nie innych okolicznościach, zdobyła się też na krótkie podsumowanie swojego występu. - Ogólnie rzecz biorąc, czuję, że grałam dobrze w pierwszym secie i naprawdę wykorzystałam swoją grę, żeby docisnąć Camilę - przyznała.

Szybka wygrana ma oczywiście także swoje plusy. Nasza mistrzyni powinna być bardziej wypoczęta przed kolejnym spotkaniem. A nim zmierzy się o ćwierćfinał z Emmą Navarro. Skorzystali na tym także chińscy kibice, którym jeszcze chętniej i dłużej niż zwykle Świątek rozdawała autografy. - Dzisiaj mecz był krótki. Nie czułam się jakoś super zmęczona. Pomyślałam, że fajnie byłoby spędzić z nimi więcej czasu - wyjaśniła.