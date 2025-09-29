41 minut - tyle według zegara na korcie w Pekinie trwał mecz Igi Świątek z Camilą Osorio. To było jedno z najkrótszych spotkań w karierze polskiej tenisistki i jednocześnie jedno z najszybszych zwycięstw. Kolumbijka odczuwała mocniej problemy zdrowotne pod koniec pierwszego seta, poprosiła o pomoc fizjoterapeutę. Wróciła, ale nie na długo.

Jubileuszowe zwycięstwo Świątek

Wygrana z Osorio to dla Igi Świątek nie tylko awans do czwartej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. To także zwycięstwo numer 400 w karierze. O tym jubileuszu przypomniała sama WTA. Federacja zwróciła też uwagę, że mimo wygranej pozostaje pewien niedosyt ze względu na krecz Osorio. Kibice mieli nadzieję, że obejrzą co najmniej pełne dwa sety w meczu Polki.

"Rozstawiona z numerem jeden Iga Świątek w poniedziałek odniosła swoje 400. zwycięstwo w karierze i awansowała do czwartej rundy China Open. Jednak osiągnięcie tego kamienia milowego odbyło się w rozczarowujący sposób, ponieważ Camila Osorio musiała wycofać się z powodu kontuzji brzucha po przegraniu pierwszego seta 0:6"- czytamy na stronie WTA.

Wyliczono też, że pierwsza partia tego meczu to 17. set w sezonie wygrany przez Świątek wynikiem 6:0. Nikt nie jest w stanie się do niej zbliżyć pod tym względem. Druga w tej klasyfikacji Jekatierina Aleksandrowa ma na koncie zaledwie siedem takich setów.

Jubileuszowe zwycięstwo Świątek wypadło na kortach, na których czuje się naprawdę dobrze. To był jej ósmy mecz w Pekinie i ósmy wygrany. Odkąd turniej jest w kalendarzu, żadna inna tenisistka nie może pochwalić się takim bilansem w stolicy Chin.

Najbliższą rywalką Świątek będzie Emma Navarro. Amerykanka wyeliminowała Francuzkę Lois Boisson, która skreczowała przy stanie 6:2, 1:0 z perspektywy tenisistki z USA.