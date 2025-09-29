Dramat w meczu Świątek. Tak reagują eksperci. "Mój Boże..."

41 minut - tyle na korcie spędziła w poniedziałek Iga Świątek. Nasza tenisistka w zaskakujących okolicznościach awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pierwszego seta z Camilą Osorio wygrała 6:0, a w drugim nie zdążyła ugrać choćby jednego gema, gdy Kolumbijka skreczowała. Problemy zdrowotne miała już zresztą wcześniej, bo przy stanie 5:0 poprosiła o przerwę medyczną. W tej sytuacji Świątek zmierzy się z Emmą Navarro, która również trzecią rundę przeszła dzięki kreczowi rywalki. Jak zatem wydarzenia z Pekinu skomentowali dziennikarze i eksperci?

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka podsumowuje mistrzostwa świata w Tokio. "Wyciągnęłam z tego sezonu co się da"

Szybki awans Świątek i nagle taki apel. "Nie umniejszajmy"

- Iga Świątek awansowała do 1/8 finału w Pekinie, a Camila Osorio zmuszona jest wycofać się z gry. Mamy nadzieję, że wszystko z nią w porządku i wkrótce zobaczymy ją z powrotem na korcie. Ale nie umniejszajmy Idze… gra niesamowity tenis. Dwa z trzech setów, które rozegrała w tym tygodniu, zakończyły się wynikiem 6:0. Znów w swojej strefie - ocenił profil The Tennis Letter.

- Iga Świątek zagra z Emmą Navarro o ćwierćfinał WTA 1000 w Pekinie. Obie zawodniczki w 3. rundzie nie rozegrały pełnych spotkań - najpierw krecz Boisson, a teraz Osorio. Ciekawie ułożyła się ta drabinka, bo lepsza z pary Świątek/Navarro zagra w ćwierćfinale z Kostiuk, Raducanu lub Pegulą - podsumował Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

Eksperci reagują na krecz Osorio. "Było ciężko, Boże..."

- Camila Osorio (83. miejsce) z powodu problemów fizycznych wycofała się z meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 Pekin z Igą Świątek (2. miejsce), po przegranej w pierwszym secie 0:6. Kolumbijka ma wrócić do rywalizacji w kwalifikacjach do turnieju WTA 500 w Ningbo - poinformował włoski dziennikarz Fabian Valeth.

- Lois Boisson - krecz w meczu z Emmą Navarro. Camila Osorio - krecz w meczu z Igą Świątek. Obie tenisistki nie straciły dziś zbyt wiele sił i zagrają w środę bezpośredni mecz o ćwierćfinał turnieju w Pekinie - napisał Daniel Topczewski.

- Osorio rezygnuje. Świątek w 1/8 finału. Dzisiaj w Pekinie było ciężko, mój Boże... - podsumował portugalski dziennikarz Jose Morgado.