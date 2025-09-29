Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek - Osorio w Pekinie

Nie było absolutnie żadnej niespodzianki. Iga Świątek (2. WTA) pokonała w meczu 1/16 finału Camilę Osorio (83. WTA) i awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie trwało zaledwie 40 minut. Polka wygrała pierwszego seta 6:0, a do drugiego w ogóle nie doszło. Kolumbijka skreczowała.
Liderką rankingu jest i na długo jeszcze pozostanie Aryna Sabalenka. Wielka rywalka Świątek nie pojawiła się w Pekinie z powodu kontuzji. Ma na swoim koncie 11010 punktów, a Polka mozolnie tę stratę odrabia. Po wygranej z Osorio ma na koncie 8553 punktów. Obecnie traci do Sabalenki "tylko" 2457 punktów.
Gdyby Świątek udało się wygrać cały turniej miałaby już 9433 punktów. Wówczas strata wynosiłaby "zaledwie" 1577 punktów.
Warto pamiętać, że w Pekinie mamy naprawdę mocno obsadzony turniej. Poza Sabalenką nie bierze w nm udziału Madison Keys (6. WTA), która także odpuściła grę w Chinach.
Ranking WTA po meczu Igi Świątek:
W kolejnej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Emmą Navarro (17. WTA). Amerykanka w trzeciej rundzie grała z Lois Boisson. Wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugim - przy stanie 1:0 dla niej - jej rywalka skreczowała.
