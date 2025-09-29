Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek - Osorio w Pekinie

Nie było absolutnie żadnej niespodzianki. Iga Świątek (2. WTA) pokonała w meczu 1/16 finału Camilę Osorio (83. WTA) i awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie trwało zaledwie 40 minut. Polka wygrała pierwszego seta 6:0, a do drugiego w ogóle nie doszło. Kolumbijka skreczowała.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek powoli odrabia straty do Sabalenki w rankingu WTA

Liderką rankingu jest i na długo jeszcze pozostanie Aryna Sabalenka. Wielka rywalka Świątek nie pojawiła się w Pekinie z powodu kontuzji. Ma na swoim koncie 11010 punktów, a Polka mozolnie tę stratę odrabia. Po wygranej z Osorio ma na koncie 8553 punktów. Obecnie traci do Sabalenki "tylko" 2457 punktów.

Gdyby Świątek udało się wygrać cały turniej miałaby już 9433 punktów. Wówczas strata wynosiłaby "zaledwie" 1577 punktów.

Warto pamiętać, że w Pekinie mamy naprawdę mocno obsadzony turniej. Poza Sabalenką nie bierze w nm udziału Madison Keys (6. WTA), która także odpuściła grę w Chinach.

Ranking WTA po meczu Igi Świątek:

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

2. Iga Świątek - 8553 pkt [max. 9433]

3. Coco Gauff - 6993 pkt [max. 7873]

4. Amanda Anisimova - 5109 pkt [max. 5989]

5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt [max. 5578]

6. Madison Keys - 4459 pkt

7. Jessica Pegula - 4328 pkt [max. 5263]

8. Jasmine Paolini - 4061 pkt [max. 4941]

9. Jelena Rybakina - 3833 pkt

10. Qinwen Zheng - 3678 pkt [max. 4613]

[...]

40. Magda Linette - 1294 pkt

51. Magdalena Fręch - 1146 pkt

W kolejnej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Emmą Navarro (17. WTA). Amerykanka w trzeciej rundzie grała z Lois Boisson. Wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugim - przy stanie 1:0 dla niej - jej rywalka skreczowała.