47 minut i nagły koniec! Oto potencjalna rywalka Świątek

Trwa turniej WTA 1000 w Pekinie. Iga Świątek na początku zmagań pokonała Chinkę Yue Yuan (6:0, 6:3). W poniedziałek zmierzy się z Camilą Osorio z Kolumbii - pogromczynią Anny Kalinskiej. Już wiadomo, z kim w następnej rundzie może się zmierzyć Polka.

Francuzka skreczowała. Po 47 minutach poznaliśmy potencjalną rywalkę Świątek

Spotkanie potencjalnych rywalek Świątek i Osorio trwało zaledwie 47 minut. Emma Navarro pokonała w pierwszym secie Lois Boisson 6:2. W drugiej partii rozegrany został tylko jeden gem. Przy prowadzeniu Amerykanki 1:0 Francuzka skreczowała.

Jeśli Świątek pokona Osorio - relację z tego spotkania można śledzić na Sport.pl w tym miejscu - to zagra więc z Emmą Navarro. To zawodniczka, z którą w przeszłości miała już do czynienia. Obie panie po raz pierwszy spotkały się podczas turnieju w Charleston w 2018 roku. Polka wygrała 6:0, 6:2.

Do drugiego spotkania między Świątek, a Navarro doszło w ćwierćfinale Australian Open 2025. Tutaj również raszynianka nie pozostawiła złudzeń. Oddała rywalce zaledwie trzy gemy, wygrywając 6:1, 6:2.

Największym sukcesem pochodzącej z Nowego Jorku 23-latki pozostaje półfinał US Open z 2024 roku. Przegrała w nim z Aryną Sabalenką, późniejszą triumfatorką turnieju. Navarro w swojej karierze była już w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Najwyżej sklasyfikowana była w grudniu 2024 roku. Zajmowała ósme miejsce w zestawieniu.

Co ciekawe Świątek i Navarro dzieli tylko 13 dni różnicy. Amerykanka przyszła na świat 18 maja 2001 roku, a Polka 31 maja 2001 roku. Navarro zajmuje obecnie 17. miejsce w rankingu WTA.