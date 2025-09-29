41 minut i nagły koniec meczu Igi Świątek! Dramat w Pekinie

W meczu poprzedzającym poniedziałkowe spotkanie, Iga Świątek (2. WTA) pokonała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Yue Yuan (110.) 6:0, 6:3. Z kolei Camila Osorio (83.) odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Anną Kalińską (29.) 6:1, 4:6, 6:4. Nikt się nie spodziewał, że to Kolumbijka, a nie Rosjanka będzie następną rywalką Polki w stolicy Chin.

Początek starcia trzeciej rundy w stolicy Chin ułożył się znakomicie dla naszej tenisistki. Już w gemie otwarcia Świątek doskonale returnowała, wywierając presję na rywalce. Dzięki temu doczekała się szansy na przełamanie, którą wykorzystała. Osorio popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. - Jak najbardziej wymuszone błędy wcześniejszymi zagraniami Igi - zauważyła Klaudia Jans-Ignacik, komentująca to spotkanie w Canal+ Sport.

Po chwili Kolumbijka zagrała agresywnie, głęboko atakowała serwis Polki i miała trzy break pointy. Mogła szybko odrobić straty, ale Świątek jej na to nie pozwoliła. Nasza tenisistka wyszła z tej sytuacji obronną ręką, na koniec posłała asa. Gdy przyspieszała w wymianach, jej rywalka gubiła się.

Dramat Kolumbijki

Osorio chciała grać równie szybko, naciskać Polkę. Z tego powodu popełniała wiele błędów. - Krótkie akcje to nie jest tenis Camili Osorio. Jakby robiła to na siłę, bo wie, że inaczej będzie jej ciężko zdobyć punkt - zauważyli komentujący. 83. tenisistka świata znalazła się pod ścianą, bo z kolei dłuższe akcje, które stanowią jej żywioł, zwykle kończyły się punktem dla wiceliderki rankingu, która uderzała mocniej zza końcowej linii.

Kolumbijka próbowała też zmieniać rytm - zagrać skrót, pójść do siatki, ale niewiele to jej dawało. Traciła kolejne gemy, przewaga Świątek rosła z minuty na minutę. Przy stanie 5:0 Osorio poprosiła o przerwę medyczną. Po powrocie na kort nic się jednak nie zmieniło, nasza zawodniczka kontrolowała przebieg gry i po kolejnym błędzie przeciwniczki wygrała seta trwającego 35 minut 6:0.

Panie wyszły tylko na kilka piłek drugiej partii. Przy stanie 6:0, 40:0 w pierwszym gemie i przy podaniu Osorio, serwująca poddała mecz. Okazało się, że jej kłopoty zdrowotne są zbyt poważne, by kontynuować grę. Końcówka sezonu bywa trudna dla wielu zawodniczek, które mają w nogach po kilkadziesiąt meczów rozegranych w ciągu roku. Pojedynek Polki z Kolumbijką w trzeciej rundzie w Pekinie trwał zaledwie 41 minut.

Świątek wie, z kim zagra o ćwierćfinał

Tym samym Świątek utrzymuje się w turnieju, w którym od początku obserwujemy wiele niespodziewanych wyników. Z Pekinu w ostatnich dniach odpadły m.in. finalistka niedawnej imprezy w Seulu Jekaterina Aleksandrowa, Jelena Rybakina, Naomi Osaka czy Barbora Krejcikova. W imprezie tej w ogóle nie startuje Aryna Sabalenka. Liderka rankingu z przyczyn zdrowotnych zdecydowała się na dłuższą przerwę po sukcesie w US Open i ma wrócić do gry w przyszłym tygodniu podczas ostatnich w tym sezonie zawodów kategorii WTA 1000 w Wuhan.

W czwartej rundzie turnieju w stolicy Chin Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro (17. WTA), która pokonała Lois Boisson (41.). Tenisistka z Francji przy wyniku 2:6, 0:1 zeszła z kortu z powodu kreczu. Już wcześniej miewała problemy zdrowotne i dlatego dopiero w ostatnich miesiącach dołączyła do szerokiej czołówki, w Roland Garros doszła sensacyjnie do półfinału. Świątek z Navarro mierzyła się podczas tegorocznego Australian Open, wygrywając w ćwierćfinale gładko 6:1, 6:2. Transmisje z rywalizacji w Pekinie w Canal+ Sport, relacje w Sport.pl.