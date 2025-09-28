Gdzie i o której oglądać mecz Świątek? Uwaga na godzinę [TRANSMISJA, LIVE]

Iga Świątek (2. WTA) po triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu udała się do Pekinu, gdzie rywalizuje w zawodach rangi WTA 1000. Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej pewnie pokonała Chinkę Yue Yuan (110. WTA) 6:0, 6:3. - Cieszę się, że tu wróciłam, że gram na tym pięknym korcie i przed wami [kibicami - przyp. red.] - mówiła po tym spotkaniu Iga Świątek.

Iga Świątek drugi raz w karierze zmierzy się z Camilą Osorio

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Camilą Osorio (83. WTA). Kolumbijka w drugiej rundzie pokonała Annę Kalinską (29. WTA) 6:1, 4:6, 4:6. Obie panie mierzyły się ze sobą dotychczas tylko raz. W drugiej rundzie Australian Open 2023 Polka wygrała 6:2, 6:3.

WTA Pekin. Gdzie i kiedy odbędzie się mecz Iga Świątek - Camila Osorio ?

Mecz Igi Świątek z Camilą Osorio w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie odbędzie się jako drugi w kolejności na Court Lotus. Wcześniej na nim pojawi się Francuska Lois Boisson (41. WTA) oraz Amerykanka Emma Navarro (17. WTA). Pierwszy mecz rozpocznie się około godz. 7:00 czasu polskiego, więc należy się nastawiać na to, że Świątek i Osorio pojawią się na korcie w Pekinie w okolicach godz. 8:30 naszego czasu.

Mecz Świątek - Osorio będzie dostępny do obejrzenia na antenie Canal+Sport 2 oraz na płatnej platformie Canal+ Online. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.