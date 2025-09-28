Zgodnie z przedstawionym harmonogramem Iga Świątek i Camila Osorio pojawią się na korcie w poniedziałek 29 września jako drugie, licząc od 7:00 czasu polskiego. Wcześniej rozegrane zostanie mecz Lois Boisson z Emmą Navarro. Początek meczu Polki na Court Lotus spodziewany jest nie przed godziną 8:30 naszego czasu (godz. 14:30 czasu w Chinach).

Wszystko jasne. Znamy datę i godzinę kolejnego meczu Igi Świątek

Iga Świątek nie miała problemów w meczu z Yue Yuan. Do pokonania Chinki potrzebowała zaledwie 76 minut. Wygrała 6:0, 6:3. Wydaje się, że Kolumbijka postawi jej zdecydowanie trudniejsze warunki. Zwłaszcza, że w tegorocznym turnieju pokazała już na co ją stać.

Camila Osorio ma za sobą już dwa mecze w Pekinie. Najpierw zmierzyła się z Ann Li. Spotkanie z Amerykanką było niezwykle zacięte. Trwało ponad trzy godziny, a ostatecznie Osorio wygrała 7:5, 6:7, 7:5. W następnej rundzie - 1/32 finału - Kolumbijka zagrała ze znacznie wyżej notowaną Anną Kalinską. Do jej pokonania także potrzebowała trzech setów. Wygrała 6:1, 4:6, 6:4.

Camila Osorio zajmuje 83. miejsce w rankingu WTA. Do tej pory raz w swojej karierze mierzyła się ze Świątek. W 1/32 finału Australian Open 2023 górą była Polka. Wygrała 6:2, 6:3.

Miejmy nadzieję, że podobnie będzie na chińskiej ziemi. Wygrana z polsko-kolumbijskiej pary zagra ze zwyciężczynią meczu Lois Boisson - Emma Navarro. Warto pamiętać, że w turnieju w Chinach udziału nie bierze liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.