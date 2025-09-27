Absolutny hit. Umieścili Świątek w nowej grze. "Ikoniczne"

To nie pierwszy raz, kiedy Iga Świątek pojawia się w grze wideo jako ona sama lub jest związany z nią motyw. Polka jest grywalną postacią w grze tenisowej TopSpin 2K25. Oprócz naszej tenisistki dostępnych jest tam wiele ikon i legend tenisa, a także czołowi zawodnicy i zawodniczki z aktualnej stawki.

Rakieta Świątek została bronią w grze

Takiego nawiązania do Świątek i jej wizerunku nikt się nie spodziewał. Rakieta tenisowe Polki pojawiła się w niedawno wydanej grze Dying Light: The Beast, którą stworzyło polskie studio Techland. Gracze mogą ją wykorzystać jako... broń do walki z zombie. Twórcy wykazali się nieprawdopodobną pomysłowością.

Rakieta Świątek, której nazwa w grze to Iga, ma status broni legendarnej, czyli jest najwyższej rangi. Klasa broni to jednoręczna buława.

Twórcy pokusili się też o ikoniczny opis broni: "Króluje na ziemi, wymiata na trawie". To zapewne jest w nawiązaniu do jej dominacji na kortach Rolanda Garrosa, gdzie wygrała cztery razy turniej wielkoszlemowy, a także do ostatniego triumfu na kortach Wimbledonu.

Reakcje graczy na takiego "easter egga" od polskiego studia jest pozytywna, widać to po wszelkich wpisach i komentarzach w mediach społecznościowych.

"Ikoniczne" - napisano na twitterowym koncie "The Tennis Letter".

W samej grze Dying Light: The Beast jest też dużo nawiązań do dzisiejszej popkultury - filmów, seriali, muzyki i memów.

Iga Świątek w ostatnim czasie wygrała turniej WTA 500 w Seulu. Rywalizację w turnieju WTA 1000 w Pekinie zaczęła od pewnego zwycięstwa z Chinką Yue Yuan w dwóch setach 6:0, 6:3.