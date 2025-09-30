Szokująca reklama na turnieju ze Świątek. Zagrali na kobiecych kompleksach

Pod koniec sierpnia Iga Świątek wygrała turniej w Seulu, w finale pokonując Jekaterinę Aleksandrową. Głównym partnerem tej imprezy była Motiva. To firma zajmująca się produkcją implantów piersiowych wykorzystywanych do operacji plastycznych. Motiva w roli sponsora zastąpiła koreański Hana Bank.

Był bank, są implanty

Logo Motivy można było zauważyć na bandach reklamowych otaczających korty w Seulu, w tym kort centralny. Informację o sponsoringu znajdziemy również m.in. na stronie internetowej turnieju. To pierwsza taka sytuacja, gdy firma związana z operacjami plastycznymi w takim stopniu angażuje się w reklamę na turnieju kobiecego tenisa.

To jednocześnie kolejny przypadek, gdy Motiva wiąże się ze sportem. Najgłośniej było trzy lata temu, gdy firma nawiązała współpracę z Międzynarodową Federacją Szachową (FIDE). Działacze ogłosili wtedy 2022 "rokiem kobiet w szachach", a później, jak opisywaliśmy, musieli się tłumaczyć, dlaczego z tej okazji wzięli pieniądze od firmy, która zarabia na powiększaniu biustów.

W przypadku tenisa mowa o sponsorowaniu konkretnego turnieju w Seulu. Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) nie nawiązała - przynajmniej na razie - szerszej współpracy z tą firmą. Jednak już teraz nie brakuje wątpliwości, na co zwracają uwagę rozmówcy Sport.pl.

Zarabianie na kompleksach

Karolina Czak, znana twórczyni internetowa zajmująca się tematyką self care i body positive, zastanawia się, na ile podobne reklamy powinny być wykorzystywane w przestrzeni publicznej. - O ile zabiegi medycyny estetycznej nie są niczym złym same w sobie - chociaż oczywiście można zagłębiać się w to, na ile korzystanie z nich wynika z ukrytych kompleksów - wydaje się, że powinny być czymś, do czego dostęp nie jest tak banalnie prosty, do czego nie jesteśmy zachęcani z każdej strony. Jeśli ktoś bardzo chce, potrzebuje - ok, poszuka sobie informacji. Ale czy każdy widz meczu tenisa przez cały czas jego trwania musi zapoznawać się z ową ofertą? - pyta Czak.

Dodaje: - Oczywiście reklamodawcy wiedzą, że im dłużej mamy ekspozycję na taką reklamę, tym większa szansa, iż uznamy, że coś takiego by się nam przydało. Warto też zwrócić uwagę, jakie pieniądze są w tej branży, skoro chętnie i ochoczo sponsoruje tak ogromne wydarzenia. Oczywistym i popartym statystykami faktem jest, że kobiety częściej korzystają z zabiegów estetycznych - dlatego to u nich szuka się kolejnych konsumentek.

Nie ujawniono, ile Motiva zapłaciła Koreańczykom za sponsoring, ale wiadomo, że pula nagród całego turnieju wyniosła ponad milion dolarów. Daje to pewien kontekst, że zapewne w grę wchodzą spore pieniądze. Turniej w Korei Południowej był jedynym rozgrywanym na najwyższym poziomie w tygodniu 15-22 września w ramach rozgrywek WTA. Zagrała tam nie tylko Iga Świątek, ale także mistrzyni Roland Garros 2021 w singlu Barbora Krejcikova, mistrzyni US Open 2021 Emma Raducanu czy czołowe tenisistki świata Clara Tauson, Daria Kasatkina czy Diana Sznajder.

Specyfika Korei

Zabiegi upiększające stały się w ostatnich latach popularne w Korei. W sierpniu prasa kolorowa informowała, że w tym celu do Seulu przyleciała m.in. amerykańska celebrytka Kim Kardashian. Wiola Błazucka, która mieszka w Korei i na YouTube prowadzi znany kanał "Pierogi z Kimchi", w rozmowie ze Sport.pl przyznaje: - Operacje plastyczne to temat bardzo powszechny, ale raczej Koreanki operują twarze - nos, powieki itd. Myślę, że rzadziej decydują się na operacje biustu, ale za to turystyka w celach operacji plastycznych jest w Korei czymś popularnym, więc być może ten sponsor na turnieju promował się właśnie z myślą o zdobyciu klientów zagranicznych.

Z danych ISAPS, międzynarodowej organizacji zrzeszającej chirurgów plastycznych, wynika, że Korea odnotowała przed czterema laty najwyższą liczbę operacji plastycznych na mieszkańca na świecie. Rośnie także turystyka medyczna, a najwięcej gości przylatuje z Chin i Tajlandii, ale coraz więcej także z USA i Europy.

W sierpniu emocje wywołała także współpraca turnieju WTA 1000 w Montrealu z marką Ozempic. Reklamy tego produktu na cukrzycę, a popularnie stosowanego na odchudzanie, także pojawiły się na bandach wokół kortów oraz w internecie. Gabriela Załoga, sędzia międzynarodowa, która przed laty pracowała przy organizacji zawodów WTA w Ostrawie tłumaczyła nam tak: "Lokalni sponsorzy muszą być zatwierdzeni przez WTA, sprawdzane jest, czy nie łamią zasad np. konflikt interesów z globalnym partnerem, czy reklamują alkohol. Poza tym są wytyczne, w którym miejscu może znajdować się logo lokalnego sponsora - to też sprawdzają działacze WTA". Organizacja jednak nie zakazuje promocji np. Ozempicu czy operacji plastycznych.

Odpowiedzialność za promocję

Dr Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, ekspert komunikacji i PR, w rozmowie ze Sport.pl, przekonuje, że połączenie zawodowego sportu z taką formą zmian ciała nie wpływa korzystnie na postrzeganie rywalizacji sportowej. - Pytanie brzmi, co się stało, że na turniejach kobiecego tenisa, gdzie moglibyśmy zaryzykować tezę, że ten wizerunek jest na odpowiednim poziomie, a do tego zgadza się także sam wynik sportowy, pojawili się partnerzy budzący kontrowersje.

Nasza rozmówczyni dodaje: - Dochodzi tu również wątek odpowiedzialności za to, co promujemy i w jakich okolicznościach. Jeżeli pokazujemy reklamy Ozempicu na kobiecych zawodach sportowych lub promujemy usługi chirurgii plastycznej, to jednocześnie wysyłamy bardzo niebezpieczny sygnał pod tytułem: "Napraw swoje ciało, zrób coś z ciałem. Twoje ciało nie jest wystarczające, możesz to poprawić."

Dodajmy do tego kwestię zdrowia psychicznego w sporcie, o którym coraz więcej się mówi. - Mamy badania, które jasno pokazują, że sportowcy nie są jakimiś wybrańcami. Tak samo cierpią na problemy ze zdrowiem psychicznym, jak każdy z nas. Problemy z postrzeganiem ciała są w sporcie powszechne - pojawiają się zaburzenia odżywiania, a także depresja. Promować przy sporcie może się każdy, ale pytanie, czy każdy powinien. Etycznie to mocno wątpliwe, choć biznesowo zapewne opłacalne, ale pytanie, czy pieniądze powinny zawsze decydować o wszystkim? - wskazuje dr Kopeć-Ziemczyk.

Organizacja szachowa, wypowiadając się wcześniej w sprawie wspierania zawodów wśród pań przez Motivę, tłumaczyła: "Fide nie namawia do operacji plastycznych, ale jeśli dorosły człowiek dobrowolnie podejmie taką decyzję, nasza federacja poleca firmę, która wykazała się silnym zaangażowaniem na rzecz kobiet". Poprosiliśmy WTA o komentarz w tej sprawie, ale na ten moment nie uzyskaliśmy odpowiedzi.