Tak nazwali Igę Świątek po pierwszym meczu w Pekinie. Wystarczy jedno słowo

Iga Świątek kontynuuje dobrą passę na azjatyckim kontynencie. Po wygraniu turnieju w Seulu przeniosła się do Pekinu. Czy w Chinach powtórzy sukces z Korei Południowej? Tego jeszcze nie wiemy, ale postawiła pierwszy krok do tego, żeby tak się stało. Błyskawicznie rozstrzygnęła mecz z Yue Yuan.

"Faworytka". Tak piszą o Świątek po zwycięstwie z Yuan

"Iga Świątek pokonała Chinkę Yue Yuan 6:0, 6:3 w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Dla naszej tenisistki to pierwszy mecz w Chinach od dwóch lat. - Niesamowite! - zachwycali się komentatorzy po jednym z cudownych zagrań Polki. Chinka nie grała źle, ale nie była w stanie zatrzymać faworytki" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Eksperci na portalu X także nie szczędzą pochwał w kierunku Świątek. Wielu z nich odwołuje się do statystyk, a te Polka ma niesamowite.

"Iga Świątek zanotowała bajgla w 14 z 16 turniejów, w jakich brała udział" - napisał Bastien Fachen, zaznaczając że do tej pory Polce ta sztuka nie udała się tylko w Kanadzie i na igrzyskach olimpijskich.

Bajgiel to określenie seta wygranego 6:0. Na fenomenalny rekord tego sezonu w wykonaniu Świątek uwagę zwrócił profil TennisONE App.

"Iga Świątek osiąga wynik 58-13 w 2025 roku dzięki zdecydowanemu zwycięstwu na rozpoczęcie kampanii w Pekinie. 6-0 6-3 przeciwko Yue Yuan. W drugim secie została bardziej przyciśnięta, ale świetna praca nóg, gra z dużą siłą i marginesem oraz skuteczność serwisu były zbyt mocne. Faworytka do zdobycia pucharu" - czytamy.

"Świątek pokonuje Yuan 6:0, 6:3 w Pekinie Świeżo po zdobyciu 25. tytułu w Seulu, azjatycka część sezonu Igi rozpoczęła się znakomicie. Wygrała 23 z ostatnich 25 meczów. Gra w rewelacyjny tenis od Wimbledonu… a wyniki to pokazują" - napisał The Tennis Letter, punktując że był to jej siódmy mecz w Pekinie i siódmy wygrany.

Już wiadomo, że następną rywalką Polki będzie Camila Osorio. To 23-letnia Kolumbijka, która najpierw pokonała Amerykanką Ann Li (7:5, 6:7, 7:5), a następnie wygrała z faworyzowaną Anną Kalinską, pokonując ją 6:1, 4:6, 6:4.