Tak wygląda ranking WTA po meczu Igi Świątek w Pekinie

Miał być awans do trzeciej rundy i oczywiście był. Iga Świątek (2. WTA) wróciła do gry po triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu i w meczu drugiej rundy w zawodach WTA 1000 w Pekinie pokonała błyskawicznie Chinkę Yue Yuan (110. WTA) 6:0, 6:3.

Iga Świątek powoli goni Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Co jasne - niezmiennie liderką rankingu WTA pozostaje Aryna Sabalenka. Białorusinka jednak z powodu kontuzji musiała zrezygnować ze startu w turnieju w Pekinie. Tym samym ma obecnie na koncie 11010 punktów. Iga Świątek po wygranej z Yue Juan ma ich 8498, a więc traci 2512 "oczek" do Sabalenki. Gdyby Polka wygrała cały turniej, to miałaby ich 9433. Wtedy strata to byłoby już "tylko" 1577 punktów.

W Pekinie gra także reszta czołowych tenisistek oprócz Madison Keys (6. WTA), która również opuściła rywalizację w stolicy Chin.

Ranking WTA po meczu Igi Świątek:

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

2. Iga Świątek - 8498 pkt [max. 9433]

3. Coco Gauff - 6938 pkt [max. 7873]

4. Amanda Anisimova - 5054 pkt [max. 5989]

5. Mirra Andriejewa - 4643 pkt [max. 5578]

6. Madison Keys - 4459 pkt

7. Jessica Pegula - 4328 pkt [max. 5263]

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt [max. 4941]

9. Jelena Rybakina - 3833 pkt [max. 4768]

10. Qinwen Zheng - 3623 pkt [max. 4613]

[...]

40. Magda Linette - 1294 pkt

51. Magdalena Fręch - 1146 pkt

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Camilą Osorio (83. WTA). Kolumbijka w drugiej rundzie pokonała Annę Kalinską 6:1, 4:6, 4:6. Świątek z Osorio w karierze grały ze sobą tylko raz. W Australian Open 2023 Polka wygrała 6:2, 6:3.