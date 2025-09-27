Tak wygląda ranking WTA po meczu Igi Świątek w Pekinie

Miał być awans do trzeciej rundy i oczywiście był. Iga Świątek (2. WTA) wróciła do gry po triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu i w meczu drugiej rundy w zawodach WTA 1000 w Pekinie pokonała błyskawicznie Chinkę Yue Yuan (110. WTA) 6:0, 6:3.
Co jasne - niezmiennie liderką rankingu WTA pozostaje Aryna Sabalenka. Białorusinka jednak z powodu kontuzji musiała zrezygnować ze startu w turnieju w Pekinie. Tym samym ma obecnie na koncie 11010 punktów. Iga Świątek po wygranej z Yue Juan ma ich 8498, a więc traci 2512 "oczek" do Sabalenki. Gdyby Polka wygrała cały turniej, to miałaby ich 9433. Wtedy strata to byłoby już "tylko" 1577 punktów.
W Pekinie gra także reszta czołowych tenisistek oprócz Madison Keys (6. WTA), która również opuściła rywalizację w stolicy Chin.
W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Camilą Osorio (83. WTA). Kolumbijka w drugiej rundzie pokonała Annę Kalinską 6:1, 4:6, 4:6. Świątek z Osorio w karierze grały ze sobą tylko raz. W Australian Open 2023 Polka wygrała 6:2, 6:3.
