WTA Pekin. Gdzie i kiedy oglądać mecz Iga Świątek - Yue Yuan? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek podeszła do turnieju WTA 1000 w Pekinie z rozstawieniem z numerem jeden pod nieobecność Aryny Sabalenki. Polka otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, więc wchodzi do gry od drugiej rundy. Jej pierwszą rywalką w turnieju w stolicy Chin będzie reprezentantka gospodarzy, a więc Yue Yuan, notowana na 130. miejscu. Z nią Świątek jeszcze ani razu nie grała. Czy polscy kibice będą mogli obejrzeć mecz Świątek w dosyć normalnej porze? Radzimy wcześniej nastawić budziki.

WTA Pekin. Gdzie i kiedy odbędzie się mecz Iga Świątek - Yue Yuan?

Mecz Igi Świątek z Yue Yuan w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie odbędzie się jako drugi w kolejności na korcie centralnym. Wcześniej na nim pojawi się Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Chinka Lin Zhu. Pierwszy mecz rozpocznie się około godz. 5:00 czasu polskiego, więc należy się nastawiać na to, że Świątek i Yuan pojawią się na korcie centralnym w Pekinie w okolicach godz. 6:30-7:00 naszego czasu - będzie to godz. 12:30-13:00 czasu lokalnego.

Mecz Świątek - Yuan będzie dostępny do obejrzenia na antenie Canal+Sport 2. Transmisja pojawi się też w internecie na stronie internetowej canalplus.com oraz za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w Sport.pl LIVE.

Świątek wyraźną faworytką meczu z Yuan. "Może dyktować warunki"

Media przewidują, że spotkanie Świątek z Yuan skończy się zwycięstwem Polki. Iga jest wyraźną faworytką tej konfrontacji, a jej rywalka nie miała do tej pory wielkich sukcesów w tourze.

"Jeśli Polka będzie dobrze serwować i popełniać mało niewymuszonych błędów, powinna bez większych problemów awansować do trzeciej rundy. Stawienie czoła sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema w pełnym rozkwicie to nie lada wyzwanie. Trudno oczekiwać, że Polka zostanie tu poddana poważnej próbie. Jeśli Świątek szybko złapie rytm, to może dyktować warunki i prowadzić mecz na własnych zasadach" - czytamy na stronie sportskeeda.com.

- Nie powinnam mówić o wakacjach, ale bądźmy szczerzy, nie mamy na nie czasu w ciągu roku. Nasze ciała ich potrzebują. Musimy to zrobić, również dla naszego zdrowia. Pytanie brzmi, czy ITF i WTA porozmawiają ze sobą i może te zawodniczki nie będą musiały grać w pięciu-sześciu obowiązkowych turniejach WTA 500, bo mają o tydzień mniej czasu, by to zrobić - opowiadała Świątek na jednej z konferencji prasowych.