Pokaz siły rywalki Świątek w Pekinie. 71 minut i koniec. "Rozwala wszystko"

Jasmine Paolini ma za sobą doskonały czas. Po odpadnięciu z US Open bardzo dobrze spisała się w Billie Jean King Cup, podczas którego wygrała trzy mecze. Mało tego, mogła świętować triumf w całym turnieju, kiedy Włochy pokonały w finale Stany Zjednoczone. "Dla Włoszek to już szósty triumf w żeńskich drużynowych zmaganiach" - zauważył Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Popis Jasmine Paolini w turnieju WTA w Pekinie. "Rozwala wszystko"

Paolini po dużym sukcesie jest jedną z faworytek do triumfu w zawodach w Pekinie. Już w pierwszym meczu udowodniła, że właśnie taki jest cel. Początek był jednak dość trudny, gdyż w premierowym gemie Anastasija Sevastova miała dwa break pointy. Ale ich nie wykorzystała, tak samo zresztą jak w trzeciej odsłonie.

Od tamtej pory na korcie dominowała już tylko jedna zawodniczka. Paolini zaczęła dobrze bronić serwis, a ponadto skutecznie atakować. Włoszka oddała rywalce zaledwie jednego gema w tym secie i fani wiedzieli, że musi zdarzyć się cud, by nie odniosła zwycięstwa. Takiego jednak nie było, a mecz zakończył się wynikiem 6:1, 6:3. Tuż po zakończeniu Paolini rozkochała w sobie chińskie trybuny, gdyż zaczęła mówić w ich języku.

"Jasmine nie może przestać wygrywać" - oznajmił portal The Tennis Letter. Podkreślono, że od czasu finałowego meczu w turnieju w Cincinnati, w którym przegrała z Igą Świątek, "na nowo uwierzyła w siebie na kortach twardych". Nie dość, że wygrała 11 z ostatnich 13 meczów, to zwycięstwo nad Łotyszką było dla niej 39. w tym roku. "Rozwala wszystko" - podsumowano. "Doskonały debiut" - napisał z kolei włoski oddział Eurosportu.

Portal OptaAce ujawnił, że 29-latka została trzecią najstarszą zawodniczką, która zanotowała ponad 20 zwycięstw w turniejach WTA 1000 w jednym sezonie. Wcześniej dokonały tego jedynie Serena Williams oraz Li Na.

Dzięki temu zwycięstwu Paolini awansowała do kolejnej rundy. Wiemy już, że jej rywalką będzie Sofia Kenin. Już w sobotę zmagania w Pekinie rozpocznie za to Iga Świątek, która zagra z Yuan Yue. Początek prawdopodobnie ok. godz. 7:00.