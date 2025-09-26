Pilne wieści z Pekinu. Znamy godzinę pierwszego meczu Świątek

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem Iga Świątek i Yue Yuan wyjdą na kort centralny jako drugie. Wcześniej zagrają Mirra Andriejewa i Lin Zhu. Dzień meczowy zaczyna się o godzinie 5:00 czasu polskiego (godz. 11:00 w Pekinie), więc początek meczu Polski spodziewany jest najwcześniej o godzinie 7:00 naszego czasu (godz. 13:00 czasu w Chinach).

Pierwszy mecz Świątek w Pekinie wcześnie rano naszego czasu

Iga Świątek lubi grać o wcześniejszych porach, więc powinna być zadowolona z decyzji organizatorów. Ale od razu czeka ją stosunkowo wymagająca przeprawa, bo trybuny zapewne będą sprzyjać jej rywalce.

Pierwszą przeciwniczką Polki będzie Chinka Yue Yuan, która zajmuje 110. miejsce w rankingu WTA. W tym tygodniu zakończyła serię czterech porażek z rzędu, wygrywając z Julią Putincewą z Kazachstanu w dwóch setach 6:3, 6:3. Yuan to zawodniczka, która potrafi mocno bić piłkę, preferuje fizyczny, agresywny tenis, który może sprawić kłopoty naszej zawodniczce.

Świątek przystępuje do tego turnieju jako rozstawiona z numerem pierwszym. Korzysta z faktu, że przez problemy zdrowotne wycofała się Aryna Sabalenka. Jest zatem szansa odrobić dość dużo punktów do Białorusinki w rankingu WTA.

Polka i Chinka zagrają ze sobą pierwszy raz. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra w trzeciej rudzie z lepszą z pary Camila Osorio (Kolumbia, WTA 83.) - Anna Kalinska (Rosja, WTA 29.). Ten pojedynek odbędzie się na korcie numer 3, ale tenisistki zagrają dwie godziny wcześniej od Świątek.

Iga Świątek nie grała rok temu w Pekinie, więc nie broni żadnych punktów rankingowych. Triumfowała w stolicy Chin w 2023 r.