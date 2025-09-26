Pokonała Świątek w finale. Nie do wiary, co się z nią stało

Iga Świątek ma za sobą kolejne zwycięstwo w karierze. W dwóch setach pokonała Jekatierinę Aleksandrową i sięgnęła po tytuł w Seulu. The Tennis Gazzette, doceniając wyczyn Polki, przypomniał jej drogę w światowym tenisie. Przypomniał także, że w swoim pierwszym finale WTA przegrała z zawodniczką, która dziś znajduje się na marginesie światowego tenisa.

Świątek przegrała z nią finał. Niebywałe, co się stało

"Świątek ma dopiero 24 lata, a już zdobyła sześć tytułów Wielkiego Szlema, 11 tytułów WTA 1000, sześć turniejów WTA 500, jeden turniej WTA 250 i WTA Finals. Pierwszy z tych tytułów był bardzo ważny, gdyż Świątek wygrała swój pierwszy tytuł na kortach Rolanda Garrosa będąc nastolatką" - czytamy.

Warto jednak pamiętać, że raszynianka po raz pierwszy mogła wygrać finał turnieju WTA już w 2019 roku. W Lugano dotarła do najważniejszego spotkania, w którym przegrała jednak z Poloną Hercog. Słowenka była wówczas 35. zawodniczką świata. To był ostatni sukces tej tenisistki. Co się później z nią stało?

"Po odniesieniu poważnej kontuzji kolana w 2022 roku Hercog zrobiła sobie dłuższą przerwę od sportu i pojawiły się nawet pytania, czy kiedykolwiek jeszcze zagra. Słowenka nie grała w głównej drabince żadnego turnieju Wielkiego Szlema ani głównego wydarzenia WTA od października 2021 r., kiedy to uległa Emmie Raducanu w Klużu-Napoce" - zauważa The Tennis Gazzette.

Dziś Hercog zajmuje 909. miejsce w rankingu WTA. Pozostaje jednak jedną z czterech zawodniczek, które wygrały ze Świątek w finale turnieju WTA. Poza nią tej sztuki dokonały Aryna Sabalenka i Jessica Pegula

A jak ostatnie zwycięstwo Polki wyglądało okiem Sport.pl?

"To był już 30. finał turnieju WTA w karierze dopiero 24-letniej Igi Świątek. Polka notowana na drugim miejscu w światowym rankingu była zdecydowaną faworytką starcia z zajmującą 11. miejsce Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową i to starcie wygrała - po dreszczowcu i po walce z własnymi słabościami!" - analizował Łukasz Jachimiak, dziennikarz naszego portalu.