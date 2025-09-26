Sceny w Pekinie. Rybakina była absolutną faworytką. 150 minut walki

Turniej w Chinach jest dla Jeleny Rybakiny (10. WTA) powrotem do gry po US Open, gdzie reprezentantka Kazachstanu doszła do 1/8 finału. Caty McNally (90. WTA) zanotowała po drodze występ w Korei Południowej, gdzie wprawdzie nie zrobiła furory w turnieju singlowym, ale w rywalizacji deblistek dotarła aż do finału - w nim od Amerykanki i Mai Joint lepsze okazały się Czeszki Barbora Krejcikova i Katerina Siniakowa (6:3, 7:6).

McNally nastraszyła Rybakinę. Tak rywalka Świątek wróciła do gry

W meczu Jelena Rybakina - Caty McNally na turnieju WTA w Pekinie to reprezentantka Kazachstanu była zdecydowaną faworytką. Początek starcia jednak na to nie wskazywał. Spotkanie było wyrównane, a przy wyniku 3:3 w pierwszym secie, to Amerykanka zaczęła zyskiwać przewagę. Najpierw McNally przełamała rywalkę, a następnie wyszła na prowadzenie 5:3. Gdy już wydawało się, że uda jej się sprawić niespodziankę, to Rybakina wróciła do gry. Reprezentantka Kazachstanu zmniejszyła stratę do 4:5, a w kolejnym gemie przełamała McNally, choć ta miała aż trzy piłki setowe! To złamało Amerykankę, która kolejne dwa gemy oddała bez większej walki.

W drugim secie Rybakina znów miała problemy. Prowadząc 3:2 nie wykorzystała dwóch okazji do przełamania McNally. Następnie przy wyniku 4:4 dała się w dość łatwy sposób przełamać - dziewiątego gema kończyła podwójnym błędem serwisowym oraz trafieniem w siatkę. I znów McNally miała dużą szansę na wygranie seta.

Tym razem ją wykorzystała. Rybakina zagrała fatalnego gema. Wyglądało to trochę tak, jakby liczyła, że wygra go "na siłę".

Tylko że McNally w trzecim secie nie wykorzystała szansy, którą sama sobie stworzyła. Od początku spisywała się słabo i Rybakina bez większych problemów wygrała trzy gemy z rzędu. Potem reprezentantka Kazachstanu złapała lekką zadyszkę i Amerykanka zmniejszyła stratę do wyniku 2:4, ale było już zbyt późno. Ostatecznie Jelena Rybakina wygrała ten mecz 7:5, 4:6, 6:3.

W kolejnej rundzie rywalką reprezentantki Kazachstanu będzie Eva Lys (66. WTA).