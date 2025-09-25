Oto co dostała Świątek w Pekinie. To nie żart. Jej mina mówi wszystko

Iga Świątek notuje kolejny bardzo dobry sezon. W 2025 roku wygrała trzy turnieje, w tym wielkoszlemowy Wimbledon. W ostatnim czasie była najlepsza w imprezie rangi WTA 500 w Seulu. Polka przystępowała do zmagań w stolicy Korei Południowej jako główna faworytka i świetnie wywiązała się z tej roli. W finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5.

Zaskakujący prezent dla Świątek. Bezcenna reakcja tenisistki

Trwa już turniej WTA 1000 w Pekinie. Podobnie jak w Seulu Świątek przystępuje do rywalizacji jako zawodniczka rozstawiona z numerem jeden. Wcześniej bowiem z udziału w China Open zrezygnowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.

Świątek przyzwyczaiła się już do tego, że organizatorzy poszczególnych turniejów witają ją w piękny sposób. Nie raz zdarzało się tak, iż już na lotnisku po przylocie na miejsce rozgrywania imprezy otrzymywała kwiaty.

Chińczycy postawili jednak na coś innego, wręczając naszej tenisistce labubu. Mina Świątek wskazywała na to, że jest zaskoczona. Następnie mała maskotka powędrowała w ręce Wima Fissette'a, trenera 24-latki, który przyjął ją z uśmiechem na twarzy.

Świątek zagra z reprezentantką gospodarzy

Po spotkaniu z organizatorami Świątek będzie mogła się już skupić na grze. W poprzednim sezonie nie mogła wziąć udziału w azjatyckim tournee, więc w Chinach ma sporo punktów do zyskania w rankingu WTA.

Turniej China Open rozpocznie od drugiej rundy. W czwartek poznaliśmy rywalkę polskiej tenisistki - została nią reprezentantka gospodarzy Yue Yuan. 27-latka po bardzo dobrej grze pokonała Julię Putincewą (6:3, 6:3).