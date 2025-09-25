Powrót na stronę główną
Cały świat zobaczył, co włożyła na siebie Świątek. Fala komentarzy
Iga Świątek podczas China Open jeszcze nie rozegrała ani jednego spotkania, ale już wzbudziła spore poruszenie wśród kibiców. Polka pojawiła się na tradycyjnej imprezie przed zawodami w kreacji, która podzieliła fanów. Część chwali jej stylizację, ale nie brakuje też głosów pełnych krytyki.
Iga Świątek w Chinach
https://x.com/RamoFootball/status/1970810489195368542 https://www.youtube.com/watch?v=VRsJMyPOVpU

24-latka pod nieobecność Aryny Sabalenki jest rozstawiona z pierwszym numerem w turniejowej drabince China Open. Ten przywilej daje start od drugiej rundy zawodów. Jej rywalką będzie tam Yuan Yue (110. WTA), reprezentantka gospodarzy, która w czwartek sensacyjnie pokonała Julię Putincewą (63. WTA).

Świątek na imprezie dla zawodników ubrana "jak arbiter"

Przed tym spotkaniem Polka mogła jednak zaznać odrobiny relaksu wraz z innymi najlepszymi tenisistami i tenisistkami touru. Przed pierwszymi spotkaniami czołówki China Open urządza dla nich przyjęcie. W tym roku obecni byli na nim m.in. Jannik Sinner, Coco Gauff czy Jessica Pegula. Nie zabrakło także Świątek, której strój zwrócił uwagę fanów. Postawiła w nim na prążkowaną koszulę w biało-fioletowym odcieniu i luźne, beżowe spodnie opięte ciemnobrązowym paskiem. Jak się okazało, taki styl nie wszystkim przypadł do gustu.

"Ona jest teraz sędzią, czy co?" - pytał prześmiewczo jeden z komentujących na X, nawiązując do stroju arbitrów tenisowych, na który często składa się elegancka koszula i spodnie z jasnego materiału.

"Okropne" - o wiele bardziej dosadnie stwierdził inny użytkownik portalu.

"Czy oni kazali jej przyjść w casualowym stroju?" - głosi kolejny wpis, porównujący kreację Świątek ze strojami innych zawodników, które wyglądały na znacznie bardziej eleganckie.

"Przy całej sympatii dla Igi, ale ktoś jej teraz bardzo źle doradza w kwestii ubioru" - wyraził opinię jeden z polskich fanów.

Jednak stylizacja Polki nie wzbudziła tylko negatywnych komentarzy, a sporej grupie fanów przypadła do gustu. "Ma energię szefowej, CEO firmy". "Klasa i styl, jak zwykle w jej wykonaniu". "Jest całkiem ładnie ubrana". "Mniej znaczy więcej... Iga, prostota i prostota, to jej styl" - można przeczytać w komentarzach.

Świątek do Pekinu przybyła po triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu. Jeżeli pod nieobecność Aryny Sabalenki triumfuje także w stolicy Państwa Środka, to otworzy się przed nią realna szansa na to, by wraz z zakończeniem sezonu odebrać Białorusince pierwszą pozycję w rankingu WTA.

