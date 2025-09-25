Wyciekł list podpisany przez Igę Świątek. Trzy żądania

Dziennik "L'Equipe" ujawnił, że tenisiści i tenisistki wysłali 3 marca pierwszy list do organizatorów czterech turniejów wielkoszlemowych, aby "zażądać znacznego zwiększenia nagród pieniężnych". Wówczas pod tym postulatem podpisało się dziesięć najlepszych zawodniczek rankingu WTA z wyjątkiem Jeleny Rybakiny oraz czołowa dziesiątka notowania męskiego (ATP). Na tym jednak się nie skończyło, bo kilka miesięcy później gwiazdy tenisa wznowiły swoje działania.

Oto postulaty Świątek i innych czołowych postaci tenisa

"The Athletic" wyjaśnia, że w drugim liście najważniejsze postacie tenisa wzywają do reformy turniejów wielkoszlemowych w trzech głównych obszarach.

Chodzi przede wszystkim o zwiększenie puli nagród z przychodów - z obecnych szacowanych 16 procent budżet wzrósłby do 22 procent zgodnie ze standardami wspólnych turniejów ATP i WTA. Miałoby to się wydarzyć do 2030 roku.

Ponadto Iga Świątek i spółka apelują o rozpoczęcie wpłat na fundusz dobrostanu zawodników i świadczeń socjalnych obejmujących emerytury, opiekę zdrowotną i urlopy macierzyńskie. Ostatni punkt umieszczony w liście to utworzenie Rady Zawodników Wielkiego Szlema.

Zaskakująca postawa Djokovicia

Co ciekawe, w drugim liście skierowanym do organizatorów imprez wielkoszlemowych nie ma podpisu Novaka Djokovicia. W przeszłości Serb nierzadko zabierał głos na temat nagród finansowych, sugerując, że tenisiści powinni otrzymywać większe nagrody.

Jak podkreśla "The Athletic", w 2020 roku Serb był współzałożycielem PTPA (Profesjonalne Stowarzyszenie Tenisistów). W marcu PTPA wszczęło postępowanie prawne przeciwko ATP, WTA, Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) oraz Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA), oskarżając organy zarządzające o stosowanie "nieuczciwych praktyk rynkowych".

We wtorek do pozwu włączono jeszcze organizatorów imprez wielkoszlemowych. Nie wiadomo jednak, czy brak podpisu Djokovicia w drugim liście jest z tym faktem w jakiś sposób powiązany.