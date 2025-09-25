Ależ słowa o Idze Świątek! Wyliczyli, ile tytułów zdobędzie. Kosmos

Iga Świątek w niedzielę wywalczyła trzeci w tym roku i 25. w karierze seniorski tytuł. Nasza mistrzyni triumfowała w Seulu, gdzie w finale po ciężkiej, długiej batalii pokonała Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5. M.in. o tym sukcesie dyskutowali goście podcastu "The Tennis". Nagle ich rozmowa zeszła w kierunku dość zaskakujących dywagacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta 4x100 m zdyskwalifikowana w Tokio. Ewa Swoboda komentuje

Naprawdę powiedział to o Świątek. "Może zdobyć kolejne 50 tytułów"

Nagle w dyskusji padł temat, ile jeszcze turniejowych zwycięstw będzie w stanie odnieść Polka. W tej kwestii dość odważną hipotezę postawił Simon Rea. - Myślę, że może zdobyć kolejne 50 tytułów. Łatwo jest tu siedzieć i rzucać liczbami, prawda. Najważniejszą rzeczą jest sprawdzić liczby największych mistrzów naszej dyscypliny, ile tytułów zdobyli w trakcie swoich karier. Trudniejszą częścią jest wziąć się do pracy i rzeczywiście to wykonać - wypełnić tę 50-tkę. Ale myślę, że ona może zdobywać średnio 5 tytułów rocznie przez następną dekadę - rzucił.

Rea w przeszłości sam był tenisista, ale nie odnosił większych sukcesów. Później jako trener współpracował m.in. z Nickiem Kyrgiosem czy Samanthą Stosur. Obecnie pracuje jako ekspert ds. danych w Tennis Australia, dlatego z liczbami i tenisowymi statystykami ma wiele do czynienia.

Świątek prześcignie legendy? "Widzimy jej lepszą wersję"

Obecnie Świątek ma na koncie 25 tytułów. Pod tym względem zajmuje drugie miejsce wśród nadal aktywnych tenisistek. Lepsza jest tylko Venus Williams (49 tytułów). Przed Polką wciąż jednak wiele lat grania na najwyższym poziomie. A zdaniem Rei Świątek nadal się rozwija. - Mogę śmiało powiedzieć, że to ona jest główną siłą na kortach ziemnych i myślę, że widzimy poprawę na najszybszych nawiedzaniach. Sądzę, że w tym roku widzimy jej lepszą wersję na twardych kortach, niż było to 12-24 miesiące temu. To na pewno - twierdził.

Jeżeli jego przypuszczenia się sprawdzą, to Świątek zdobędzie w ciągu całej kariery 75 tytułów. Dla porównania Serena Williams zgromadziła ich 73. Więcej mają na koncie jedynie: Martina Navratlilova (167), Chris Evert (154), Steffi Graf (107), Margaret Smith Court (95) i Billie Jean King (82).