Jest głośno o stroju ukraińskiej tenisistki w Pekinie

1 - tylko jeden turniej rangi WTA w swojej karierze wygrała Marta Kostiuk. 23-letnia tenisistka, w której ukraińscy kibice pokładają duże nadzieje, zwyciężyła tylko w turnieju w Austin w marcu 2023 roku, w finale pokonując Warwarę Graczową 6:3, 7:5. Kostiuk w tym sezonie najlepszy wynik osiągnęła w Madrycie i Montrealu, gdzie awansowała do ćwierćfinału.

Zrobiło się głośno o stroju ukraińskiej tenisistki. "Zachwyca"

Teraz Marta Kostiuk wystartuje w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Ukrainka jeszcze przed rozpoczęciem imprezy zachwyciła kibiców. Nie z powodów sportowych, ale zaprezentowała piękną, czerwoną sukienkę.

"Czerwone noce Pekińskie. Marta Kostiuk zachwyca na dywanie, na którym bawili się zawodnicy China Open" - pisze w serwisie X Jimmie48 Photography.

Tymczasem konto "Off-court outfit intrigue" dodaje, że sukienka jest warta 31786 hrywien (waluta na Ukrainie), czyli w przeliczeniu na polskie prawie 2,8 tysiąca złotych. Jej buty kosztują za to ok. 3400 złotych.

O stroju Kostiuk było też głośno w marcu tego roku. Właśnie wtedy w turnieju w Indian Wells wybrała "outfit dnia: marzycielską sukienkę"

"Outfity Marty zawsze są wspaniałe", "Zgadzam się, zawsze wygląda zjawiskowo", "Jest piekielnie dobra i zazwyczaj ma jeden z najlepszych zestawów na każdym turnieju" - pisał wtedy znany dziennikarz Ben Rothenberg.

Rozstawiona z "23" Ukrainka w I rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Niemką Ellą Seidel (95. WTA), która pokonała 7:5, 6:4 Magdalenę Fręch (46. WTA).

Kostiuk w Pekinie z Igą Świątek może ewentualnie zmierzyć się w ćwierćfinale turnieju.