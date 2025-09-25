Hit! To, co zrobiła Świątek, niesie się po sieci. Fani nie mogli uwierzyć

Świątek do Pekinu przyjeżdża świeżo po sukcesie w turnieju WTA 500 w Seulu. Polka pokonała tam po prawie trzygodzinnym boju Jekaterinę Aleksandrową i zyskała 500 punktów do rankingu WTA. Tym razem stawka również będzie dla niej wysoka. Przez zawieszenie związane z dopingiem rok temu wcale nie grała w azjatyckiej części kalendarza po US Open. Nie broni dzięki temu żadnych rankingowych punktów, zaś zyskać może ich w samym Pekinie aż 1000. W dodatku z uwagi na uraz z gry wycofała się Aryna Sabalenka, a Coco Gauff broni tytułu, więc punktowo do zyskania nie ma nic.

Świątek wybrała relaks artystyczny

Choć będzie rozstawiona z numerem jeden, drabinka trafiła jej się dość wymagająca. Już w drugiej rundzie może zagrać z Julią Putincewą, a w trzeciej np. Anna Kalinska. Terminarz też jest napięty, o czym Polka otwarcie mówiła na konferencji przed turniejem w stolicy Chin. Nic więc dziwnego, że Świątek stara się wykorzystywać chwile, w których może nieco się zrelaksować i odpocząć. Jak się okazuje, ostatnio postanowiła dać upust swej artystycznej duszy i nieco porysować. Efektami podzieliła się w mediach społecznościowych.

"Świątkowa" interpretacja konia. "Nie wiem, co stało się z jego szyją"

Zadaniem Igi było narysować obrazek konia, zgodnie ze wzorem, który widzimy na dolnej części jej relacji na stories na Instagramie. Efekt widoczny jest na samej górze. Cóż, choć Iga na co dzień dokonuje istnych cudów na korcie i potrafi popisywać się niesamowitymi zagraniami, to akurat rysowanie aż tak dobrze jej chyba nie idzie. Najważniejsze jednak, że sama Polka była z siebie zadowolona. - Nie mam zielonego pojęcia, co stało się z jego szyją, ale ten czerwony koń jest najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek w życiu narysowałam - podpisała relację Iga.

Fani w komentarzach na portalu X również podeszli do sprawy z humorem. "Nie każdy musi być dobry w absolutnie wszystkim", "Miło zobaczyć jej mniej poważną stronę", "Forhend Igi może być bez skazy, za to jej umiejętności artystyczne to prawdziwe komediowe złoto" - to niektóre z opinii kibiców. Polka tenisową część wizyty w Pekinie rozpocznie w sobotę 27 września. Zagra z lepszą z pary Julia Putincewa - Yue Yuan.