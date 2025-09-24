Matka legendy już wie, co czeka Świątek. Słowa poszły w świat

Czołowe tenisistki świata rozpoczęły rywalizację w turnieju WTA 500 w Pekinie. Iga Świątek rozpocznie rywalizację w sobotę 27 września. Polka jest najwyżej rozstawiona w zmaganiach, bo Aryna Sabalenka wycofała się z powodu lekkiego urazu.

Judy Murray wspomniała o Idze Świątek

Tuż przed rozpoczęciem tego turnieju nt. kobiecego tenisa wypowiedziała się Judy Murray - matka Andy'ego Murraya, która jest ambasadorką WTA i promuje ten sport.

W podkaście "The Sit-Down Murray" zabrała głos nt. tego, co dzieje się w kobiecym tenisie. Najwięcej uwagi poświęciła zawodniczkom takim jak Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, czy Naomi Osaką, które - jak przypomina ausopen.com - łącznie wygrały 16 najważniejszych tytułów. - Obecnie pojawiają się zawodniczki, które wyglądają, jakby miały dominować przez wiele lat i wygrać wiele najważniejszych turniejów - stwierdziła, cytowana przez ausopen.com.

- Zawodniczki na szczycie, regularnie wygrywające są potrzebne, bo wtedy stają się rozpoznawalne. Miałyśmy to w kobiecym tenisie przez wiele lat, ostatnio z Sereną, Venus i Marią Szarapową, które nie tylko wielokrotnie wygrywały turnieje wielkoszlemowe, ale były też ambasadorkami marek wielkich firm. Były rozpoznawane na całym świecie, niezależnie od tego, czy interesowano się tenisem, czy nie - kontynuowała.

- Myślę, że teraz zaczyna się to dziać na nowo, z Sabalenką, Świątek i Osaką - zakończyła.

Rywalizacja głównej drabinki w China Open wystartowała 24 września. Serwis tennis365.com typuje, że to Iga Świątek będzie miała największe szanse na zdobycie tytułu. Według ich typowań w finale zmierzy się z Amandą Anisimovą, którą pokonała na Wimbledonie, ale poległa podczas US Open.