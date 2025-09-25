Sabalenka numerem jeden. Świątek pokazała, co o tym myśli

Iga Świątek jest aktualnie drugą rakietą świata. W pewnym momencie sezonu spadła już na ósme miejsce, ale dzięki fenomenalnej postawie m.in. na Wimbledonie - wróciła do czołówki. Polka traci do pierwszej Aryny Sabalenki 2 792 pkt. Raszynianka weźmie udział w turnieju w Pekinie, gdzie nie wystąpi Białorusinka. To oznacza, że Polka będzie miała szanse, by zniwelować straty punktowe.

Iga Świątek zabrała głos nt. rankingu

Podczas konferencji przed turniejem China Open Iga Światek została zapytana nt. rankingu i walki o jak pierwsze miejsce. - Wiem już, że myślenie o rankingach nie jest dobrym rozwiązaniem, niezależnie od tego, czy jesteś numerem 2, czy numerem 1. To tylko liczby. Nie zmienia to jednak faktu, że trzeba czuć tenis i skupiać się na poprawie gry na korcie, a wyniki przyjdą same - wyznała.

- Nie skupiam się więc na tym. Z pewnością jest to inna sytuacja niż w zeszłym roku, kiedy nie byłam w stanie obronić pierwszego miejsca, czyli zasłużyć na nie. Tak, więc na pewno cieszę się, że tu jestem i mogę rywalizować i walczyć o to - dodała.

- Ale muszę powiedzieć, że moim głównym celem jest raczej tenis, to, jak chcę grać, jak się czuję na korcie - zakończyła.

Iga Świątek ma szansę na tytuł w Pekinie

Iga Świątek będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką w Pekinie. Serwis tennis365.com przeanalizował drabinkę i wskazał, kto najprawdopodobniej wygra ten turniej. "Świątek wróciła do szczytowej formy tego lata - właśnie zwyciężyła w Korei Południowej - i będzie zdeterminowana, by ponownie wywalczyć tytuł w Pekinie, który zgarnęła w 2023 roku. Rok później nie mogła go bronić z powodu zawieszenia" - napisano.

Rywalizacja głównej drabinki w China Open startuje 24 września. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy to Polka będzie miała największe szanse na zdobycie tytułu. Według ich typowań w finale zmierzy się z Amandą Anisimovą, którą pokonała na Wimbledonie, ale poległa podczas US Open.