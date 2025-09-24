Synówka powiedział, ile zarabiał jako trener tenisa. To nie żart

Barbora Krejcikova, Belinda Bencić, Coco Vandeweghe, Urszula Radwańska - to niektóre zawodniczki, z którymi w przeszłości pracował Maciej Synówka. A na jakie pieniądze mógł liczyć na starcie jeden z najbardziej znanych polskich trenerów tenisa?
Nieco więcej na ten temat zdradził w podkaście "Sport to pieniądz" na kanale xyz.pl na YouTubie. - Zaczynałem jako trener w Polskim Związku Tenisowym, pierwsza oferta, jaką dostałem, to było 4 tys. złotych brutto z obietnicą, że może któregoś dnia będę na Wielkim Szlemie. Byłem tym zachwycony, bo żyłem tylko tym, aby być na turnieju wielkoszlemowym - powiedział.
Jak z perspektywy czasu ocenia to Synówka? - Jestem bardzo wdzięczny Wojciechowi Andrzejewskiemu, ówczesnemu szefowi wyszkolenia, za tę propozycję - przyznał. A następnie wyjawił, na co szło sporo pieniędzy. - Bardzo często jedną ósmą pensji pochłaniały roamingi telefoniczne, po każdym udanym meczu trzeba było porozmawiać z rodzicami, zawodnikami czy szefem wyszkolenia - oznajmił.
Czy obecnie realia początkujących trenerów są inne? - Często dalej tak jest. Młodzi trenerzy są entuzjastami, którzy za groszowe stawki są gotowi wylecieć i pracować z kimś z obietnicą, że któregoś dnia będzie na wyższym poziomie i będzie spełniał swoje marzenia - odparł szkoleniowiec. - Bardzo to szanuję, zawsze trzymam kciuki za trenerów podejmujących takie ryzyko. Nie zmieniajcie się - dodał na koniec.
Maciej Synówka sam pomaga młodym szkoleniowcom, np. poprzez inicjatywę Coach Camp (niedawno odbyła się pierwsza edycja tego wyjazd szkoleniowo-integracyjno-turniejowego). Ponadto prowadzi własne treningi, jest właścicielem Lechia Tennis Club oraz ekspertem telewizyjnym.
