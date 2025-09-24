Pracował z Lewandowskim. Tak mówi o relacji Świątek z Abramowicz

Iga Świątek ma za sobą udany turniej w Seulu, który zakończył się jej zwycięstwem po finałowym pokonaniu Jekateriny Aleksandrowej. Najlepsza polska tenisistka w tym roku wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Jedną z osób współtworzących jej sukces jest znana psycholożka Daria Abramowicz. Głos w sprawie kooperacji obu pań zabrał Jakub B. Bączek. To trener mentalny, który pracował z Robertem Lewandowskim i Bartoszem Kurkiem. Wyjaśnił, dlaczego współpraca Abramowicz ze Świątek różni się od tych prowadzonych z Ewą Pajor i Aleksandrą Mirosław.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Ekspert mówi wprost. "Relacja Świątek z Abramowicz jest specyficzna"

- Było ich dużo więcej, ale jednak nie ulega wątpliwości, że jej współpraca z Ewą i Olą jest zupełnie inna, niż z Igą. Te dwie pierwsze wyglądają na szablonowe i zgodne z szeroko rozumianym etycznym podejściem psychologa do klienta - powiedział w rozmowie z Weszło, przyznając że według niego współpraca Darii Abramowicz z Igą Świątek jest "zdecydowanie inna".

- Według mnie praca trenera mentalnego jest skuteczna i etyczna, kiedy się klienta usamodzielnia. Ona w ogóle powinna od samego początku do tego dążyć. W 2014 roku pracowałem z kadrą Stephane’a Antigi przed mistrzostwami świata siatkarzy i podczas turnieju w Polsce. Byłem z zawodnikami w Spale i chciałem zrobić wszystko, żeby gracz, który wychodzi na mecz, im bliżej półfinału i finału, stawał się totalnie samodzielny. A później mógł już sam korzystać z wyuczonych kompetencji w swoim życiu, także pozasportowym. Jeśli jest inaczej, pojawia się pewne ryzyko, że zawodniczka w niektórych sytuacjach prywatnych, na przykład społecznych, może być bezradna i rozglądać się za swoją psycholożką. Trudno taką sytuację określić jako w pełni zdrową. Relacja Świątek z Darią Abramowicz jest dla mnie specyficzna - dodał.

Przypomnijmy, że po ostatnim meczu najlepszej polskiej tenisistki znów nie brakowało głosów komentujących relację Świątek z Abramowicz. Tak o zachowaniu wiceliderki światowego rankingu względem psycholożki pisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak:

"To wszystko wyglądało trochę tak, jakbyśmy cofnęli się w czasie o mniej więcej pół roku. Wiosną widzieliśmy takie mecze, podczas których Świątek zdarzało się kłócić z Abramowicz i reagować nerwami na podpowiedzi od swojego teamu. Ale tym razem dostrzegliśmy istotną różnicę. Świątek zachowała spokój, prosząc swój zespół o ciszę. Po przyłożeniu palca do ust złożyła ręce i powiedziała "Proszę". Tu nie było nerwów, był natomiast komunikat, że wie, co robić"