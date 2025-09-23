Tak przywitano Świątek w Pekinie. Natychmiast otrzymała wyjątkowy prezent

Iga Świątek (2. WTA) ma za sobą bardzo udany poprzedni tydzień. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wygrała turniej WTA 500 na kortach twardych w finale. 24-letnia Polka w finale wyszła z dużych opresji, bo przegrywała 1:6, 4:5 z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (11. WTA).

Iga Świątek dostała prezent w Pekinie

Iga Świątek (2. WTA) w sobotę rozpocznie walkę o drugi w karierze triumf w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Pod nieobecność liderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki, Polka obok Amerykanki Coco Gauff (3. WTA) będzie główną faworytką do końcowego zwycięstwa.

Iga Świątek we wtorek dotarła do Pekinu. Od razu na lotnisku Polka dostała miłą niespodziankę. Na krótkim filmie w mediach społecznościowych zamieszczonym przez organizatorów można zobaczyć, że Świątek otrzymała od organizatorów maskotkę. Wyglądała na zadowoloną z prezentu.

"Cześć wszystkim. Właśnie przybyłam do Pekinu. Jestem bardzo szczęśliwa, że znów tutaj jestem. Będę miała wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że wielu z was zobaczę na kortach w Pekinie. Kibicujcie - powiedziała Świątek.

Polka wygrała turniej w Pekinie dwa lata temu, w finale pokonując 6:2, 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową (19. WTA).

Teraz Świątek zacznie imprezę od meczu ze zwyciężczynią pojedynku: Julia Putincewa (Kazachstan, 63. WTA) - Yue Yuan (Chiny, 110. WTA).