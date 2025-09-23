Zdetronizowała Igę Świątek w jej królestwie. "Zdecydowanie czuję ulgę"

3 - w tylu finałach turniejów grała w tym sezonie 21-letnia Coco Gauff. Wszystkie rozegrane były na kortach ziemnych. Amerykanka przegrała finały w Madrycie (z Aryną Sabalenką 3:6, 6:7) i Rzymie (z Jasmine Paolini 4:6, 2:6), ale triumfowała w najbardziej prestiżowym - Rolandzie Garrosie. Amerykanka wygrała w "królestwie" Igi Świątek. Polka w tej imprezie triumfowała aż cztery razy.

Zdetronizowała Igę Świątek. "To mi pomogło"

Teraz Coco Gauff wystąpi w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Rok temu była tam najlepsza, w finale wygrywając 6:1, 6:3 z Czeszką Karoliną Muchovą (15. WTA). Amerykanka dostała pytanie, czy czuje z tego powodu presje. W końcu musi bronić trofeum. Odpowiedziała nieco zaskakująco.

- Nie wiem dlaczego, ale pod koniec sezonu czuję się nieco inaczej. Chociaż jestem panującą mistrzynią w Pekinie, wcale tak się nie czuję. Nie chcę mówić, że mnie to nie obchodzi, bo przecież nie będę specjalnie przegrywać. Zdecydowanie czuję ulgę, bo sezon miałam udany - przyznała Coco Gauff, cytowana przez Puntodebreak.

Według niej presja zwycięstw zeszła z niej po jej triumfie w tegorocznym Rolandzie Garrosie.

- Myślę, że zwycięstwo w Rolandzie Garrosie pomogło mi zdjąć z barków część tego ciężaru. W zeszłym roku mnie to obchodziło, ponieważ wtedy nie zdobyłam jeszcze żadnego wielkiego tytułu. Nie jestem pewna, jak się teraz czuję, ale na pewno czuję się swobodniej. Turniej w Pekinie jest tak jakby treningowy. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie - dodała Gauff.

Amerykanka w Pekinie jest rozstawiona z "2" i ma w I rundzie wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku: Lucia Bronzetti (Włochy, 73. WTA) - Kamilla Rachimowa (Rosja, 89. WTA).

Gauff w tym sezonie ma bilans: 39 zwycięstw i 13 porażek.