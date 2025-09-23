Gruchnęły wieści ws. wielkiej rywalki Świątek. Oficjalne ogłosiła. To koniec

Dla Eliny Switoliny minione tygodnie nie należały do najlepszych. Ćwierćfinalistka tegorocznego Australian Open i Rolanda Garrosa przegrała cztery z pięciu ostatnich meczów. Już w II rundzie pożegnała się z turniejem w Cincinnati. Z kolei z US Open sensacyjnie odpadła już w pierwszej po porażce z Anną Bondar. W poprzednim tygodniu wzięła natomiast udział w turnieju finałowym Billie Jean King Cup i już wiadomo, że był to jej ostatni występ w tym roku.
31-latka pokonała wówczas Paulę Badosę i przyczyniła się do awansu reprezentacji Ukrainy do półfinału. Tam jednak przegrała z Jasmine Paolini, a jej drużyna uległa Włoszkom 1:2. Kilka dni po zakończeniu rywalizacji Switolina ogłosiła, że rezygnuje z dalszej części sezonu.
We wtorek opublikowała na Instagramie obszerny wpis na Instagramie, w którym wyjaśniła przyczyny takiej decyzji:
"Ostatnio nie czuję się sobą. Nie jestem w odpowiednim stanie emocjonalnym i nie czuję się gotowa do gry, dlatego kończę sezon tutaj.
Przez lata nauczyłam się, że w tym sporcie nie chodzi o pieniądze, sławę ani rankingi - chodzi o gotowość do walki i dawanie z siebie wszystkiego. Teraz po prostu nie jestem na takim poziomie mentalnym ani emocjonalnym, żeby to robić.
Nie każdego dnia musisz być produktywny, silny czy pełen energii. Niektóre dni są ciężkie - i to nie znaczy, że jesteś słaby. To po prostu oznacza, że jesteś człowiekiem i potrzebujesz czasu na odpoczynek, odczuwanie, oddychanie i po prostu bycie.
Dlatego daję sobie przestrzeń, której potrzebuję, aby się zregenerować i nabrać sił, zamiast coś od siebie wymuszać. Kiedy wrócę na kort, chcę walczyć z całych sił i dać z siebie wszystko dla kibiców, dla gry i dla siebie" - napisała.
Oznacza to, że Switolinę zobaczymy ponownie na korcie dopiero po Nowym Roku. Mimo rezygnacji z nadchodzących turniejów Ukrainka nie straci żadnych punktów w rankingu WTA. Rok temu zakończyła sezon jeszcze wcześniej, bo już po US Open.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!